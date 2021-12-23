13:19 23.12.2021 (обновлено: 13:45 23.12.2021)
Путин заявил, что Россия должна думать о своей безопасности из-за Украины
Президент Путин призвал думать, как жить все время с оглядкой на происходящее на Украине
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в Центральном выставочном зале "Манеж"
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, комментируя инициативу о гарантиях безопасности, отметил, что без всяких хитростей был поставлен вопрос - никакого продвижения НАТО на восток.
Путин и президент США Джо Байден 7 декабря провели переговоры в закрытом режиме. Через десять дней МИД РФ опубликовал проекты договора с США и соглашения с НАТО о гарантиях безопасности. Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам. Одним из пунктов проекта соглашения предлагается, чтобы в НАТО предоставили гарантии нерасширения альянса на территорию Украины. В ходе беседы с американским коллегой Путин, как сообщалось, сказал главе США, что "красные линии" - это дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение на Украине наступательных вооружений.
"Мы должны думать о перспективах своей безопасности даже не на сегодняшний день, не на следующую неделю, а на ближайшую перспективу. Как Россия должна жить с этим? Все время с оглядкой, что там будет и когда долбанут? Это серьезный вопрос. Вот мы сейчас говорим о наших планах инфраструктурного развития, социальной политики, здравоохранения. Но что это все значит, если это все приведет к конфликтам", - сказал Путин на ежегодной большой пресс-конференции.
"Но это не наш выбор, мы этого не хотим, именно поэтому я и ответил на предложение президента Байдена, который в телефонном разговоре предложил назначить ответственных представителей для того, чтобы вести переговоры по вопросам стратегической стабильности. Ясно, что один из важнейших элементов сегодня - это стабильность и обеспечение безопасности на этом участке, на этом направлении. И мы должны понять, как будет обеспечена наша безопасность, поэтому без всяких хитростей - мы просто прямо поставили вопрос, что никого движения НАТО на восток быть не должно", - добавил он.