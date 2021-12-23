https://ria.ru/20211223/ukraina-1765091935.html

Путин заявил, что Россия должна думать о своей безопасности из-за Украины

Путин заявил, что Россия должна думать о своей безопасности из-за Украины - РИА Новости, 23.12.2021

Путин заявил, что Россия должна думать о своей безопасности из-за Украины

Президент России Владимир Путин, комментируя инициативу о гарантиях безопасности, отметил, что без всяких хитростей был поставлен вопрос - никакого продвижения... РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T13:19

2021-12-23T13:19

2021-12-23T13:45

большая пресс-конференция владимира путина – 2021

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, комментируя инициативу о гарантиях безопасности, отметил, что без всяких хитростей был поставлен вопрос - никакого продвижения НАТО на восток.Путин и президент США Джо Байден 7 декабря провели переговоры в закрытом режиме. Через десять дней МИД РФ опубликовал проекты договора с США и соглашения с НАТО о гарантиях безопасности. Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам. Одним из пунктов проекта соглашения предлагается, чтобы в НАТО предоставили гарантии нерасширения альянса на территорию Украины. В ходе беседы с американским коллегой Путин, как сообщалось, сказал главе США, что "красные линии" - это дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение на Украине наступательных вооружений."Мы должны думать о перспективах своей безопасности даже не на сегодняшний день, не на следующую неделю, а на ближайшую перспективу. Как Россия должна жить с этим? Все время с оглядкой, что там будет и когда долбанут? Это серьезный вопрос. Вот мы сейчас говорим о наших планах инфраструктурного развития, социальной политики, здравоохранения. Но что это все значит, если это все приведет к конфликтам", - сказал Путин на ежегодной большой пресс-конференции."Но это не наш выбор, мы этого не хотим, именно поэтому я и ответил на предложение президента Байдена, который в телефонном разговоре предложил назначить ответственных представителей для того, чтобы вести переговоры по вопросам стратегической стабильности. Ясно, что один из важнейших элементов сегодня - это стабильность и обеспечение безопасности на этом участке, на этом направлении. И мы должны понять, как будет обеспечена наша безопасность, поэтому без всяких хитростей - мы просто прямо поставили вопрос, что никого движения НАТО на восток быть не должно", - добавил он.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20211223/voyna-1765083641.html

https://ria.ru/20211223/ukraina-1765056738.html

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в мире, украина, владимир путин, сша, вашингтон (город), джо байден, нато, россия