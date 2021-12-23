13:18 23.12.2021 (обновлено: 14:08 23.12.2021)
Путин: создается впечатление, что на Украине готовят новую военную операцию
Президент Путин: складывается впечатление, что Украина готовит третью военную операцию
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в Центральном выставочном зале "Манеж"
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Есть ощущение, что на Украине готовят третью военную операцию в Донбассе, все чаще звучит слово "война", заявил Владимир Путин на большой пресс-конференции.
"И нас заранее предупреждают: "Не вмешивайтесь, не защищайте этих людей. Вмешаетесь, будете защищать — такие-то новые санкции последуют", — добавил президент.
Он отметил, что Москва не может не реагировать и вынуждена постоянно думать о перспективах своей безопасности.
"Вы представляете, как в исторической перспективе Россия должна жить дальше? Все время с оглядкой, что там происходит, какие новые системы вооружений поставлены. А потом под прикрытием этих новых систем вооружения толкнуть радикалов и на решение вопросов на Донбассе вооруженным путем, и по Крыму", — подчеркнул глава государства.
Также Путин напомнил, что Минские соглашения остаются единственной достойной основой деэскалации.
"Дважды предприняли попытку украинские власти с помощью силы решить вопрос в Донбассе. Дважды, хотя уговаривали не делать этого. Я лично уговаривал (тогдашнего президента Украины) Порошенко. "Только не военная операция". — "Да-да" — и начал... Результат: окружение (украинских войск, в частности, под Иловайском и Дебальцево — Прим. ред.), потери и Минские соглашения. Они хорошие или нет? Я считаю, что единственно возможные. Так проблема в чем? Не хотят исполнять!" — заключил российский лидер.
Конфликт в Донбассе длится больше семи с половиной лет, за это время его жертвами, по данным ООН, стали свыше 13 тысяч человек. Урегулирование обсуждают на встрече контактной группы, за основу взяты Минские соглашения, которые подразумевают прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. При этом сейчас Украина сосредоточила в регионе половину личного состава армии и обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Напряженность нагнетается активностью США, которые поставляют Киеву вооружение и проводят учения в Черном море.
При этом на Западе заявляют, что Россия готовит "вторжение" на Украину. В Москве это отрицают, подчеркивая, что никому не угрожают, а передвижение войск по собственной территории не должно никого беспокоить. Как неоднократно отмечали в Кремле, подобные выпады используются в качестве предлога, чтобы разместить у российских границ больше военной техники и сил Североатлантического альянса. Путин уже говорил, что появление вооружений НАТО на территории соседней страны и другие угрозы государственной безопасности Москва будет расценивать как красные линии.