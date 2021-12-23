https://ria.ru/20211223/ukraina-1765091321.html

Путин: создается впечатление, что на Украине готовят новую военную операцию

Путин: создается впечатление, что на Украине готовят новую военную операцию - РИА Новости, 23.12.2021

Путин: создается впечатление, что на Украине готовят новую военную операцию

Есть ощущение, что на Украине готовят третью военную операцию в Донбассе, все чаще звучит слово "война", заявил Владимир Путин на большой пресс-конференции. РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T13:18

2021-12-23T13:18

2021-12-23T14:08

большая пресс-конференция владимира путина – 2021

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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Есть ощущение, что на Украине готовят третью военную операцию в Донбассе, все чаще звучит слово "война", заявил Владимир Путин на большой пресс-конференции.Он отметил, что Москва не может не реагировать и вынуждена постоянно думать о перспективах своей безопасности."Вы представляете, как в исторической перспективе Россия должна жить дальше? Все время с оглядкой, что там происходит, какие новые системы вооружений поставлены. А потом под прикрытием этих новых систем вооружения толкнуть радикалов и на решение вопросов на Донбассе вооруженным путем, и по Крыму", — подчеркнул глава государства.Также Путин напомнил, что Минские соглашения остаются единственной достойной основой деэскалации."Дважды предприняли попытку украинские власти с помощью силы решить вопрос в Донбассе. Дважды, хотя уговаривали не делать этого. Я лично уговаривал (тогдашнего президента Украины) Порошенко. "Только не военная операция". — "Да-да" — и начал... Результат: окружение (украинских войск, в частности, под Иловайском и Дебальцево — Прим. ред.), потери и Минские соглашения. Они хорошие или нет? Я считаю, что единственно возможные. Так проблема в чем? Не хотят исполнять!" — заключил российский лидер.Конфликт в Донбассе длится больше семи с половиной лет, за это время его жертвами, по данным ООН, стали свыше 13 тысяч человек. Урегулирование обсуждают на встрече контактной группы, за основу взяты Минские соглашения, которые подразумевают прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. При этом сейчас Украина сосредоточила в регионе половину личного состава армии и обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Напряженность нагнетается активностью США, которые поставляют Киеву вооружение и проводят учения в Черном море.При этом на Западе заявляют, что Россия готовит "вторжение" на Украину. В Москве это отрицают, подчеркивая, что никому не угрожают, а передвижение войск по собственной территории не должно никого беспокоить. Как неоднократно отмечали в Кремле, подобные выпады используются в качестве предлога, чтобы разместить у российских границ больше военной техники и сил Североатлантического альянса. Путин уже говорил, что появление вооружений НАТО на территории соседней страны и другие угрозы государственной безопасности Москва будет расценивать как красные линии.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20211222/ukraina-1764998467.html

https://ria.ru/20211223/voyna-1765083641.html

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в мире, украина, владимир путин, россия