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Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в Центральном выставочном зале Манеж - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2021
https://ria.ru/20211223/ukraina-1765091321.html
Путин: создается впечатление, что на Украине готовят новую военную операцию
Путин: создается впечатление, что на Украине готовят новую военную операцию - РИА Новости, 23.12.2021
Путин: создается впечатление, что на Украине готовят новую военную операцию
Есть ощущение, что на Украине готовят третью военную операцию в Донбассе, все чаще звучит слово "война", заявил Владимир Путин на большой пресс-конференции. РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T13:18
2021-12-23T14:08
большая пресс-конференция владимира путина – 2021
в мире
украина
владимир путин
россия
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Есть ощущение, что на Украине готовят третью военную операцию в Донбассе, все чаще звучит слово "война", заявил Владимир Путин на большой пресс-конференции.Он отметил, что Москва не может не реагировать и вынуждена постоянно думать о перспективах своей безопасности."Вы представляете, как в исторической перспективе Россия должна жить дальше? Все время с оглядкой, что там происходит, какие новые системы вооружений поставлены. А потом под прикрытием этих новых систем вооружения толкнуть радикалов и на решение вопросов на Донбассе вооруженным путем, и по Крыму", — подчеркнул глава государства.Также Путин напомнил, что Минские соглашения остаются единственной достойной основой деэскалации."Дважды предприняли попытку украинские власти с помощью силы решить вопрос в Донбассе. Дважды, хотя уговаривали не делать этого. Я лично уговаривал (тогдашнего президента Украины) Порошенко. "Только не военная операция". — "Да-да" — и начал... Результат: окружение (украинских войск, в частности, под Иловайском и Дебальцево — Прим. ред.), потери и Минские соглашения. Они хорошие или нет? Я считаю, что единственно возможные. Так проблема в чем? Не хотят исполнять!" — заключил российский лидер.Конфликт в Донбассе длится больше семи с половиной лет, за это время его жертвами, по данным ООН, стали свыше 13 тысяч человек. Урегулирование обсуждают на встрече контактной группы, за основу взяты Минские соглашения, которые подразумевают прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. При этом сейчас Украина сосредоточила в регионе половину личного состава армии и обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Напряженность нагнетается активностью США, которые поставляют Киеву вооружение и проводят учения в Черном море.При этом на Западе заявляют, что Россия готовит "вторжение" на Украину. В Москве это отрицают, подчеркивая, что никому не угрожают, а передвижение войск по собственной территории не должно никого беспокоить. Как неоднократно отмечали в Кремле, подобные выпады используются в качестве предлога, чтобы разместить у российских границ больше военной техники и сил Североатлантического альянса. Путин уже говорил, что появление вооружений НАТО на территории соседней страны и другие угрозы государственной безопасности Москва будет расценивать как красные линии.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20211222/ukraina-1764998467.html
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в мире, украина, владимир путин, россия
13:18 23.12.2021 (обновлено: 14:08 23.12.2021)
 
Путин: создается впечатление, что на Украине готовят новую военную операцию

Президент Путин: складывается впечатление, что Украина готовит третью военную операцию

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в Центральном выставочном зале "Манеж"
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в Центральном выставочном зале Манеж - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Есть ощущение, что на Украине готовят третью военную операцию в Донбассе, все чаще звучит слово "война", заявил Владимир Путин на большой пресс-конференции.

"И нас заранее предупреждают: "Не вмешивайтесь, не защищайте этих людей. Вмешаетесь, будете защищать — такие-то новые санкции последуют", — добавил президент.

Он отметил, что Москва не может не реагировать и вынуждена постоянно думать о перспективах своей безопасности.
"Вы представляете, как в исторической перспективе Россия должна жить дальше? Все время с оглядкой, что там происходит, какие новые системы вооружений поставлены. А потом под прикрытием этих новых систем вооружения толкнуть радикалов и на решение вопросов на Донбассе вооруженным путем, и по Крыму", — подчеркнул глава государства.
Также Путин напомнил, что Минские соглашения остаются единственной достойной основой деэскалации.
"Дважды предприняли попытку украинские власти с помощью силы решить вопрос в Донбассе. Дважды, хотя уговаривали не делать этого. Я лично уговаривал (тогдашнего президента Украины) Порошенко. "Только не военная операция". — "Да-да" — и начал... Результат: окружение (украинских войск, в частности, под Иловайском и Дебальцево — Прим. ред.), потери и Минские соглашения. Они хорошие или нет? Я считаю, что единственно возможные. Так проблема в чем? Не хотят исполнять!" — заключил российский лидер.
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
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Конфликт в Донбассе длится больше семи с половиной лет, за это время его жертвами, по данным ООН, стали свыше 13 тысяч человек. Урегулирование обсуждают на встрече контактной группы, за основу взяты Минские соглашения, которые подразумевают прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. При этом сейчас Украина сосредоточила в регионе половину личного состава армии и обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Напряженность нагнетается активностью США, которые поставляют Киеву вооружение и проводят учения в Черном море.
При этом на Западе заявляют, что Россия готовит "вторжение" на Украину. В Москве это отрицают, подчеркивая, что никому не угрожают, а передвижение войск по собственной территории не должно никого беспокоить. Как неоднократно отмечали в Кремле, подобные выпады используются в качестве предлога, чтобы разместить у российских границ больше военной техники и сил Североатлантического альянса. Путин уже говорил, что появление вооружений НАТО на территории соседней страны и другие угрозы государственной безопасности Москва будет расценивать как красные линии.
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Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2021В миреУкраинаВладимир ПутинРоссия
 
 
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