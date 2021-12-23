13:15 23.12.2021 (обновлено: 14:05 23.12.2021)
В Украину "засунули" исторически российские территории, заявил Путин
Президент Путин: в Украину "засунули" исторически российские территории
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в Центральном выставочном зале "Манеж"
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин напомнил, что при формировании нынешних границ Украины после 1917 года ей была передана немалая часть исторических территорий России, причем это было сделано без учета мнения местных жителей.
"Что, мы должны были безвольно смотреть на то, что происходит на Юго-Востоке (Украины) в Донбассе, который изначально - даже при организации СССР в 1922-1924 годах - не мыслил себя иначе как часть России, но Ленин сотоварищи затолкнул его туда", - сказал Путин на своей ежегодной пресс-конференции, отвечая на вопрос, просчитывала ли Россия сценарий, при которой ей пришлось бы вступить в вооруженный конфликт с Украиной.
Глава государства напомнил, что большевики сначала решили включить Донбасс в состав России, но вскоре изменили решение. "А потом сказали: надо перерешить. И перерешили - создали страну, которой никогда раньше не существовало... Засунули туда исторические территории с народом, который никто не спрашивал, как и где он хочет жить", - сказал Путин.