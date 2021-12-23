https://ria.ru/20211223/ukraina-1765090595.html

В Украину "засунули" исторически российские территории, заявил Путин

В Украину "засунули" исторически российские территории, заявил Путин - РИА Новости, 23.12.2021

В Украину "засунули" исторически российские территории, заявил Путин

Президент России Владимир Путин напомнил, что при формировании нынешних границ Украины после 1917 года ей была передана немалая часть исторических территорий... РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T13:15

2021-12-23T13:15

2021-12-23T14:05

большая пресс-конференция владимира путина – 2021

владимир путин

политика

украина

ссср

донбасс

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/17/1765077172_0:0:3378:1901_1920x0_80_0_0_3945f915a69efda90a6aedb80df5b35b.jpg

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин напомнил, что при формировании нынешних границ Украины после 1917 года ей была передана немалая часть исторических территорий России, причем это было сделано без учета мнения местных жителей.Глава государства напомнил, что большевики сначала решили включить Донбасс в состав России, но вскоре изменили решение. "А потом сказали: надо перерешить. И перерешили - создали страну, которой никогда раньше не существовало... Засунули туда исторические территории с народом, который никто не спрашивал, как и где он хочет жить", - сказал Путин.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20211223/ukraina-1765091321.html

украина

ссср

донбасс

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, политика, украина, ссср, донбасс, россия