https://ria.ru/20211223/ukraina-1765084765.html

"Нафтогазу" придется покупать газ в ЕС по 1600 евро, заявил экономист

"Нафтогазу" придется покупать газ в ЕС по 1600 евро, заявил экономист - РИА Новости, 23.12.2021

"Нафтогазу" придется покупать газ в ЕС по 1600 евро, заявил экономист

НАК "Нафтогаз Украины" придется покупать газ в ЕС на европейских биржах по цене более 1600 евро за 1 тысячу кубометров и выше, таких денег у компании нет,... РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T12:58

2021-12-23T12:58

2021-12-23T12:58

экономика

украина

европа

евросоюз

национальный антитеррористический комитет рф

юрий витренко

оператор гтс украины

сергей макогон

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КИЕВ, 23 дек - РИА Новости. НАК "Нафтогаз Украины" придется покупать газ в ЕС на европейских биржах по цене более 1600 евро за 1 тысячу кубометров и выше, таких денег у компании нет, поэтому НАК попытается как-то "проскочить зиму", заявил РИА Новости украинский экономист, сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич."На всю зиму нужно было порядка 2 миллиардов кубических метров газа, чтобы снизить риски прохождения отопительного сезона, но так как в зиму мы уже вошли, то нужно меньше. Что касается цены, то она будет близкой к биржам стран Евросоюза, это очень дорого, это 1600 евро и выше", - сказал Марунич в комментарии агентству в четверг.По его словам, НАК точно покупал газ в октябре и ноябре, после этого цена еще выросла и возможно закупки он приостановил, вероятно, что-то покупает, "но история печальная, так как цены колоссальные"."На зиму нужно было порядка 2 миллиардов кубов, если возьмем цену в 1000 долларов за тысячу кубов, то это 2 миллиарда долларов, если 1,5 тысячи – то 3 миллиарда долларов, это огромные деньги, которых в "Нафтогазе, конечно, же нет. Поэтому он пытается как-то выйти из ситуации, не закупать много, и как-то проскочить. Чем это закончится – увидим по итогам зимы", - считает эксперт.Он также отверг возможность прямых закупок газа у РФ на фоне рекордного роста цен в ЕС."Пока речь о прямых закупках у РФ не идет. Ситуация в стране относительно стабильная, тарифы для населения на газ не меняются, и все волнения максимум происходят в студиях телеканалов. Что будет дальше? Очевидно, тариф будут пересматривать в сторону увеличения после окончания отопительного сезона и тогда нужно ожидать каких-то последствий", - добавил Марунич.Ранее глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что высокая цена на газ, складывающаяся сейчас в ЕС, может отразиться на промышленности Украины, а на бытовых потребителях - нет. Цены фьючерсов на газ в Европе на торгах в четверг теряла 15%, опускалась ниже 1700 долларов за тысячу кубометров. Во вторник этот показатель превышал 2150 долларов. Глава "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко заявил, что компания вынуждена закупать газ по любым ценам, так как собственной добычи не хватает, намерена привлекать средства на это на международных рынках.

https://ria.ru/20211223/ukraina-1765082031.html

https://ria.ru/20211223/naftogaz-1765081881.html

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экономика, украина, европа, евросоюз, национальный антитеррористический комитет рф, юрий витренко, оператор гтс украины, сергей макогон, россия