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СК возбудил дело против матери найденных в овраге под Саратовом детей
СК возбудил дело против матери найденных в овраге под Саратовом детей - РИА Новости, 23.12.2021
СК возбудил дело против матери найденных в овраге под Саратовом детей
Следователи возбудили уголовное дело об убийстве и покушении на убийство в отношении матери найденных в овраге в саратовском селе детей, один из которых погиб,... РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T05:47
2021-12-23T09:15
происшествия
саратовская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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САМАРА, 23 дек – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве и покушении на убийство в отношении матери найденных в овраге в саратовском селе детей, один из которых погиб, сообщает в четверг пресс-служба регионального главка СК.Днем 22 декабря в овраге в селе Прокудино Аткарского района нашли двух детей пяти и восьми лет. По данным прокуратуры, они были без сознания, мальчик скончался в больнице, девочка находится в реанимации. По данным районных властей, мальчика и девочку обнаружили на морозе без верхней одежды.По данным следствия, утром 22 декабря 43-летняя мать детей в частном доме, где они жили, рассердилась на сына и дочь, так как последние не слушались. После этого, по информации СК, женщина с помощью шарфа стала душить сначала сына, затем дочь, пока они не перестали подавать признаки жизни. Затем она вынесла детей на улицу и оставила в овраге, расположенном неподалеку от дома, после чего скрылась. Сотрудники полиции нашли ее в Энгельсе и доставили в следственный отдел СК."Аткарским межрайонным следственным отделом следственного управления СК РФ по Саратовской области в отношении 43-летней жительницы Аткарского района возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных пунктами "в", "д" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего ребенка, совершенное с особой жестокостью) и частью 3 статьи 30 - пунктами "а", "в", "д" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух малолетних лиц, совершенное с особой жестокостью)", - говорится в сообщении.В настоящее время подозреваемая задержана, с ней проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании меры пресечения.
https://ria.ru/20211222/zaderzhanie-1764996005.html
https://ria.ru/20211222/deti-1765010846.html
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происшествия, саратовская область, следственный комитет россии (ск рф), россия
05:47 23.12.2021 (обновлено: 09:15 23.12.2021)
 
СК возбудил дело против матери найденных в овраге под Саратовом детей

СК возбудил уголовное дело против матери найденных в овраге под Саратовом детей

© Фото : СУСК РФ по Саратовской областиЖенщина, оставившая своих детей в овраге в селе Прокудино, Саратовской области
Женщина, оставившая своих детей в овраге в селе Прокудино, Саратовской области - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
© Фото : СУСК РФ по Саратовской области
Читать ria.ru в
САМАРА, 23 дек – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве и покушении на убийство в отношении матери найденных в овраге в саратовском селе детей, один из которых погиб, сообщает в четверг пресс-служба регионального главка СК.
Днем 22 декабря в овраге в селе Прокудино Аткарского района нашли двух детей пяти и восьми лет. По данным прокуратуры, они были без сознания, мальчик скончался в больнице, девочка находится в реанимации. По данным районных властей, мальчика и девочку обнаружили на морозе без верхней одежды.
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
Вчера, 20:50
В Саратовской области задержали мать замерзших в овраге детей
По данным следствия, утром 22 декабря 43-летняя мать детей в частном доме, где они жили, рассердилась на сына и дочь, так как последние не слушались. После этого, по информации СК, женщина с помощью шарфа стала душить сначала сына, затем дочь, пока они не перестали подавать признаки жизни. Затем она вынесла детей на улицу и оставила в овраге, расположенном неподалеку от дома, после чего скрылась. Сотрудники полиции нашли ее в Энгельсе и доставили в следственный отдел СК.
"Аткарским межрайонным следственным отделом следственного управления СК РФ по Саратовской области в отношении 43-летней жительницы Аткарского района возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных пунктами "в", "д" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего ребенка, совершенное с особой жестокостью) и частью 3 статьи 30 - пунктами "а", "в", "д" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух малолетних лиц, совершенное с особой жестокостью)", - говорится в сообщении.
В настоящее время подозреваемая задержана, с ней проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании меры пресечения.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
Вчера, 22:32
Найденные в овраге под Саратовом замерзшие дети были без верхней одежды
 
ПроисшествияСаратовская областьСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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