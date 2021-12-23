05:47 23.12.2021 (обновлено: 09:15 23.12.2021)
СК возбудил дело против матери найденных в овраге под Саратовом детей
СК возбудил уголовное дело против матери найденных в овраге под Саратовом детей
© Фото : СУСК РФ по Саратовской областиЖенщина, оставившая своих детей в овраге в селе Прокудино, Саратовской области
© Фото : СУСК РФ по Саратовской области
САМАРА, 23 дек – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве и покушении на убийство в отношении матери найденных в овраге в саратовском селе детей, один из которых погиб, сообщает в четверг пресс-служба регионального главка СК.
Днем 22 декабря в овраге в селе Прокудино Аткарского района нашли двух детей пяти и восьми лет. По данным прокуратуры, они были без сознания, мальчик скончался в больнице, девочка находится в реанимации. По данным районных властей, мальчика и девочку обнаружили на морозе без верхней одежды.
По данным следствия, утром 22 декабря 43-летняя мать детей в частном доме, где они жили, рассердилась на сына и дочь, так как последние не слушались. После этого, по информации СК, женщина с помощью шарфа стала душить сначала сына, затем дочь, пока они не перестали подавать признаки жизни. Затем она вынесла детей на улицу и оставила в овраге, расположенном неподалеку от дома, после чего скрылась. Сотрудники полиции нашли ее в Энгельсе и доставили в следственный отдел СК.
"Аткарским межрайонным следственным отделом следственного управления СК РФ по Саратовской области в отношении 43-летней жительницы Аткарского района возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных пунктами "в", "д" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего ребенка, совершенное с особой жестокостью) и частью 3 статьи 30 - пунктами "а", "в", "д" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух малолетних лиц, совершенное с особой жестокостью)", - говорится в сообщении.
В настоящее время подозреваемая задержана, с ней проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании меры пресечения.