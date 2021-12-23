https://ria.ru/20211223/trud-1765074417.html
Путин заявил о важности повышения производительности труда
Путин заявил о важности повышения производительности труда - РИА Новости, 23.12.2021
Путин заявил о важности повышения производительности труда
Повышение производительности труда является третьим и необходимым драйвером для ускорения роста экономики России, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T12:28
2021-12-23T12:28
2021-12-23T12:46
большая пресс-конференция владимира путина – 2021
экономика
владимир путин
россия
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Повышение производительности труда является третьим и необходимым драйвером для ускорения роста экономики России, заявил президент РФ Владимир Путин.Глава государства в четверг проводит итоговую пресс-конференцию, ему задали вопрос про драйверы роста экономики России."Конечно, третий драйвер роста - это повышение производительности труда. Но здесь целый набор, начиная от образования, цифровизации и заканчивая тем же самым здравоохранением", - сказал Путин.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20211223/ekonomika-1765070974.html
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экономика, владимир путин, россия
12:28 23.12.2021 (обновлено: 12:46 23.12.2021)
Путин заявил о важности повышения производительности труда
Путин назвал повышение производительности труда необходимым драйвером экономического роста