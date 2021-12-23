https://ria.ru/20211223/traditsii-1765129892.html
Путин рассказал, как надо бороться с "мракобесием" Запада
Путин рассказал, как надо бороться с "мракобесием" Запада - РИА Новости, 23.12.2021
Путин рассказал, как надо бороться с "мракобесием" Запада
Президент РФ Владимир Путин заявил, что бороться с "мракобесием" Запада надо не указаниями и окриками, а поддержкой традиционных ценностей. РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T15:15
2021-12-23T15:15
2021-12-23T15:30
большая пресс-конференция владимира путина – 2021
общество
владимир путин
россия
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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что бороться с "мракобесием" Запада надо не указаниями и окриками, а поддержкой традиционных ценностей."У всех народов Российской Федерации, хочу подчеркнуть, у всех, есть определенная внутренняя моральная защита от такого мракобесия… Да пусть они там делают, что захотят. Мы должны брать все прогрессивное и самое лучшее, что помогает развиваться. Надеюсь, что у наших народов хватит внутренних глубинных иммунных систем защиты от этого мракобесия. Ну а бороться с этим нужно не прямыми указаниями, и окриками, и обвинениями, а поддержкой наших традиционных ценностей", - сказал Путин на большой пресс-конференции отвечая на вопрос об отношении к так называемой новой этике.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
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общество, владимир путин, россия
15:15 23.12.2021 (обновлено: 15:30 23.12.2021)
Путин рассказал, как надо бороться с "мракобесием" Запада
Президент Путин: бороться с "мракобесием" Запада надо поддержкой традиционных ценностей