https://ria.ru/20211223/traditsii-1765129892.html

Путин рассказал, как надо бороться с "мракобесием" Запада

Путин рассказал, как надо бороться с "мракобесием" Запада - РИА Новости, 23.12.2021

Путин рассказал, как надо бороться с "мракобесием" Запада

Президент РФ Владимир Путин заявил, что бороться с "мракобесием" Запада надо не указаниями и окриками, а поддержкой традиционных ценностей. РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T15:15

2021-12-23T15:15

2021-12-23T15:30

большая пресс-конференция владимира путина – 2021

общество

владимир путин

россия

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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что бороться с "мракобесием" Запада надо не указаниями и окриками, а поддержкой традиционных ценностей."У всех народов Российской Федерации, хочу подчеркнуть, у всех, есть определенная внутренняя моральная защита от такого мракобесия… Да пусть они там делают, что захотят. Мы должны брать все прогрессивное и самое лучшее, что помогает развиваться. Надеюсь, что у наших народов хватит внутренних глубинных иммунных систем защиты от этого мракобесия. Ну а бороться с этим нужно не прямыми указаниями, и окриками, и обвинениями, а поддержкой наших традиционных ценностей", - сказал Путин на большой пресс-конференции отвечая на вопрос об отношении к так называемой новой этике.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20211223/tsennosti-1765128507.html

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общество, владимир путин, россия