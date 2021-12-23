https://ria.ru/20211223/torgovlya-1765072642.html
Положительное сальдо торгового баланса в 2021 году удвоится, заявил Путин
Положительное сальдо торгового баланса в 2021 году удвоится, заявил Путин - РИА Новости, 23.12.2021
Положительное сальдо торгового баланса в 2021 году удвоится, заявил Путин
Положительное сальдо торгового баланса России по итогам 2021 года практически удвоится и составит 184 миллиарда долларов, заявил президент РФ Владимир Путин в... РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T12:24
2021-12-23T12:24
2021-12-23T12:39
большая пресс-конференция владимира путина – 2021
экономика
владимир путин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/17/1765062469_0:65:3358:1954_1920x0_80_0_0_0a19ba4687bd20fd5fd94c013a52c55e.jpg
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Положительное сальдо торгового баланса России по итогам 2021 года практически удвоится и составит 184 миллиарда долларов, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе итоговой пресс-конференции."Теперь сальдо торгового баланса. У нас и в прошлом-то году, несмотря на все сложности, было 94 миллиарда (долларов – ред.), но сейчас это практически удвоилось, по концу года – 184 (миллиарда долларов – ред.). Это тоже очень хороший показатель", - сказал глава РФ.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20211223/inflyatsiya-1765076954.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/17/1765062469_627:0:3358:2048_1920x0_80_0_0_d71a40270a53e6e4917d9b7650a28eec.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, владимир путин, россия
12:24 23.12.2021 (обновлено: 12:39 23.12.2021)
Положительное сальдо торгового баланса в 2021 году удвоится, заявил Путин
Президент Путин: положительное сальдо торгового баланса составит 184 миллиарда долларов