https://ria.ru/20211223/torgovlya-1765072642.html

Положительное сальдо торгового баланса в 2021 году удвоится, заявил Путин

Положительное сальдо торгового баланса в 2021 году удвоится, заявил Путин - РИА Новости, 23.12.2021

Положительное сальдо торгового баланса в 2021 году удвоится, заявил Путин

Положительное сальдо торгового баланса России по итогам 2021 года практически удвоится и составит 184 миллиарда долларов, заявил президент РФ Владимир Путин в... РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T12:24

2021-12-23T12:24

2021-12-23T12:39

большая пресс-конференция владимира путина – 2021

экономика

владимир путин

россия

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Положительное сальдо торгового баланса России по итогам 2021 года практически удвоится и составит 184 миллиарда долларов, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе итоговой пресс-конференции."Теперь сальдо торгового баланса. У нас и в прошлом-то году, несмотря на все сложности, было 94 миллиарда (долларов – ред.), но сейчас это практически удвоилось, по концу года – 184 (миллиарда долларов – ред.). Это тоже очень хороший показатель", - сказал глава РФ.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20211223/inflyatsiya-1765076954.html

россия

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экономика, владимир путин, россия