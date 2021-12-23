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https://ria.ru/20211223/tesla-1765034746.html
Маск с начала ноября продал акции Tesla на 15 миллиардов долларов
Маск с начала ноября продал акции Tesla на 15 миллиардов долларов - РИА Новости, 23.12.2021
Маск с начала ноября продал акции Tesla на 15 миллиардов долларов
Основатель Tesla Илон Маск с начала ноября продал акции компании на общую сумму примерно в 15 миллиардов долларов, следует из биржевых документов. РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T08:13
2021-12-23T08:13
экономика
технологии
tesla motors
илон маск
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Основатель Tesla Илон Маск с начала ноября продал акции компании на общую сумму примерно в 15 миллиардов долларов, следует из биржевых документов.В четверг, 22 декабря, Маск продал более 934 000 акций Tesla на сумму чуть более 1,2 миллиарда долларов. Таким образом, согласно подсчетам РИА Новости на основании биржевых документов, с момента объявления о продаже акций Tesla их общая сумма составила 15,1 миллиарда долларов.Маск начал продавать акции Tesla 11 ноября, - тогда он продал 4,5 миллиона акций из своего пакета на общую сумму 5 миллиардов долларов. По состоянию на 22 декабря, согласно подсчетам РИА Новости, общая сумма от продажи акций составляла 13,9 миллиарда долларов.В прошлом месяце Маск написал в Twitter, что в последнее время много говорится о нереализованной прибыли как о средстве ухода от уплаты налогов. Поэтому он предложил продать 10% своих акций Tesla и заявил, что примет решение по результатам опроса интернет-пользователей, каким бы ни был этот результат. Более половины участников голосования (57,9%) высказались за продажу акций.Американская компания Tesla Motors была основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности, Toyota и Daimler.
https://ria.ru/20211214/tesla-1763658527.html
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экономика, технологии, tesla motors, илон маск
08:13 23.12.2021
 
Маск с начала ноября продал акции Tesla на 15 миллиардов долларов

Основатель Tesla Илон Маск с начала ноября продал акции компании на 15 миллиардов долларов

© AP Photo / Britta Pedersen/PoolВладелец SpaceX и генеральный директор Tesla Илон Маск
Владелец SpaceX и генеральный директор Tesla Илон Маск - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
© AP Photo / Britta Pedersen/Pool
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Основатель Tesla Илон Маск с начала ноября продал акции компании на общую сумму примерно в 15 миллиардов долларов, следует из биржевых документов.
В четверг, 22 декабря, Маск продал более 934 000 акций Tesla на сумму чуть более 1,2 миллиарда долларов. Таким образом, согласно подсчетам РИА Новости на основании биржевых документов, с момента объявления о продаже акций Tesla их общая сумма составила 15,1 миллиарда долларов.
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
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Маск начал продавать акции Tesla 11 ноября, - тогда он продал 4,5 миллиона акций из своего пакета на общую сумму 5 миллиардов долларов. По состоянию на 22 декабря, согласно подсчетам РИА Новости, общая сумма от продажи акций составляла 13,9 миллиарда долларов.
В прошлом месяце Маск написал в Twitter, что в последнее время много говорится о нереализованной прибыли как о средстве ухода от уплаты налогов. Поэтому он предложил продать 10% своих акций Tesla и заявил, что примет решение по результатам опроса интернет-пользователей, каким бы ни был этот результат. Более половины участников голосования (57,9%) высказались за продажу акций.
Американская компания Tesla Motors была основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности, Toyota и Daimler.
Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
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ЭкономикаТехнологииTesla motorsИлон Маск
 
 
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