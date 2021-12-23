https://ria.ru/20211223/telo-1765072854.html
Найдено тело пятого военного, попавшего под лавину в Южной Осетии
Найдено тело пятого военного, попавшего под лавину в Южной Осетии - РИА Новости, 23.12.2021
Найдено тело пятого военного, попавшего под лавину в Южной Осетии
Спасатели нашли тело пятого российского военнослужащего, попавшего под лавину в Южной Осетии на выезде из Рокского тоннеля, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T12:24
2021-12-23T12:24
2021-12-23T12:42
в мире
южная осетия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЦХИНВАЛ, 23 дек - РИА Новости. Спасатели нашли тело пятого российского военнослужащего, попавшего под лавину в Южной Осетии на выезде из Рокского тоннеля, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС республики.Ранее из под снега достали четырех из пяти военнослужащих Южного военного округа: двое погибли, двое находились в больнице, в настоящее время они уже выписаны."Только нам сообщили, что тело нашли. Мы едем на место", - сказал представитель пресс-службы.В поисках было задействованы более 40 российских и югоосетинский спасателей и спецтехника.
https://ria.ru/20211222/sk-1764887643.html
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РИА Новости
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в мире, южная осетия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
12:24 23.12.2021 (обновлено: 12:42 23.12.2021)
Найдено тело пятого военного, попавшего под лавину в Южной Осетии
Спасатели нашли тело пятого российского военного, попавшего под лавину в Южной Осетии