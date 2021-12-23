https://ria.ru/20211223/telo-1765072854.html

Найдено тело пятого военного, попавшего под лавину в Южной Осетии

Найдено тело пятого военного, попавшего под лавину в Южной Осетии - РИА Новости, 23.12.2021

Найдено тело пятого военного, попавшего под лавину в Южной Осетии

Спасатели нашли тело пятого российского военнослужащего, попавшего под лавину в Южной Осетии на выезде из Рокского тоннеля, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T12:24

2021-12-23T12:24

2021-12-23T12:42

в мире

южная осетия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/16/1764859331_33:0:1407:773_1920x0_80_0_0_a08f2e3e238367ced2f35b9486486b04.jpg

ЦХИНВАЛ, 23 дек - РИА Новости. Спасатели нашли тело пятого российского военнослужащего, попавшего под лавину в Южной Осетии на выезде из Рокского тоннеля, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС республики.Ранее из под снега достали четырех из пяти военнослужащих Южного военного округа: двое погибли, двое находились в больнице, в настоящее время они уже выписаны."Только нам сообщили, что тело нашли. Мы едем на место", - сказал представитель пресс-службы.В поисках было задействованы более 40 российских и югоосетинский спасателей и спецтехника.

https://ria.ru/20211222/sk-1764887643.html

южная осетия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, южная осетия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)