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Регионам разрешили самостоятельно определять тарифы на электроэнергию
Регионам разрешили самостоятельно определять тарифы на электроэнергию - РИА Новости, 23.12.2021
Регионам разрешили самостоятельно определять тарифы на электроэнергию
Региональным властям разрешили самостоятельно определять тарифы на электроэнергию в зависимости от объемов и структуры потребления, соответствующее... РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T08:58
2021-12-23T08:58
2021-12-23T10:33
экономика
правительство рф
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
россия
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Региональным властям разрешили самостоятельно определять тарифы на электроэнергию в зависимости от объемов и структуры потребления, соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации."По решениям регулирующих органов субъектов регулируемые цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей, могут устанавливаться с дополнительной дифференциацией по объемам потребления электрической энергии и группам (подгруппам) населения", — следует из документа.На местном уровне теперь также устанавливается минимальный объем потребления, который можно получить по льготному тарифу.Обновлено постановление правительства № 1178. Ранее оно допускало дифференцирование цен только в Крыму и Севастополе.Методические указания по расчетам утверждены Федеральной антимонопольной службой. В ФАС пояснили, что принятое постановление "расширяет тарифное меню" и дает возможность руководителям регионов "пресекать злоупотребления со стороны потребителей".Служба добавила, что тарифы для населения не вырастут и будут устанавливаться с учетом социально-экономических прогнозов и мер соцподдержки.
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экономика, правительство рф, федеральная антимонопольная служба (фас россии), россия
08:58 23.12.2021 (обновлено: 10:33 23.12.2021)
Регионам разрешили самостоятельно определять тарифы на электроэнергию
Правительство разрешило регионам самостоятельно устанавливать тарифы на электроэнергию
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости
. Региональным властям разрешили самостоятельно определять тарифы на электроэнергию в зависимости от объемов и структуры потребления, соответствующее постановление опубликовано на портале
правовой информации.
"По решениям регулирующих органов субъектов регулируемые цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей, могут устанавливаться с дополнительной дифференциацией по объемам потребления электрической энергии и группам (подгруппам) населения", — следует из документа.
На местном уровне теперь также устанавливается минимальный объем потребления, который можно получить по льготному тарифу.
Обновлено постановление правительства № 1178. Ранее оно допускало дифференцирование цен только в Крыму и Севастополе
.
Методические указания по расчетам утверждены Федеральной антимонопольной службой. В ФАС пояснили, что принятое постановление "расширяет тарифное меню" и дает возможность руководителям регионов "пресекать злоупотребления со стороны потребителей".
Служба добавила, что тарифы для населения не вырастут и будут устанавливаться с учетом социально-экономических прогнозов и мер соцподдержки.