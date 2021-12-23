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Регионам разрешили самостоятельно определять тарифы на электроэнергию

Регионам разрешили самостоятельно определять тарифы на электроэнергию - РИА Новости, 23.12.2021

Регионам разрешили самостоятельно определять тарифы на электроэнергию

Региональным властям разрешили самостоятельно определять тарифы на электроэнергию в зависимости от объемов и структуры потребления, соответствующее... РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T08:58

2021-12-23T08:58

2021-12-23T10:33

экономика

правительство рф

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

россия

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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Региональным властям разрешили самостоятельно определять тарифы на электроэнергию в зависимости от объемов и структуры потребления, соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации."По решениям регулирующих органов субъектов регулируемые цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей, могут устанавливаться с дополнительной дифференциацией по объемам потребления электрической энергии и группам (подгруппам) населения", — следует из документа.На местном уровне теперь также устанавливается минимальный объем потребления, который можно получить по льготному тарифу.Обновлено постановление правительства № 1178. Ранее оно допускало дифференцирование цен только в Крыму и Севастополе.Методические указания по расчетам утверждены Федеральной антимонопольной службой. В ФАС пояснили, что принятое постановление "расширяет тарифное меню" и дает возможность руководителям регионов "пресекать злоупотребления со стороны потребителей".Служба добавила, что тарифы для населения не вырастут и будут устанавливаться с учетом социально-экономических прогнозов и мер соцподдержки.

https://ria.ru/20211207/kuzgtu-1762394282.html

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экономика, правительство рф, федеральная антимонопольная служба (фас россии), россия