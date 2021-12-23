https://ria.ru/20211223/tanker-1765035584.html
В Японии спустили на воду первый в мире танкер на электрической тяге
В Японии спустили на воду первый в мире танкер на электрической тяге - РИА Новости, 23.12.2021
В Японии спустили на воду первый в мире танкер на электрической тяге
Первый в мире танкер на электрической тяге судостроительной компании KOA Industry Co. спущен на воду в Японии. РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T08:31
2021-12-23T08:31
2021-12-23T09:01
в мире
япония
токийский залив
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ТОКИО, 23 дек – РИА Новости. Первый в мире танкер на электрической тяге судостроительной компании KOA Industry Co. спущен на воду в Японии.По данным пресс-релиза японской компании, торжественная церемония прошла накануне на судоверфи в префектуре Кагава на острове Сикоку. Танкер получил название "Асахи".Длина судна составляет 62 метра, а общая высота – 10,3 метра. Регистровый тоннаж танкера составляет 499 тонны, а объем топливных хранилищ – 1,28 тысячи кубических метров. Судно оснащено литий-ионными батареями общей мощностью 3,48 тысячи киловатт.Предполагается, что танкер будет использоваться с марта 2022 года для заправки трансокеанских судов в Токийском заливе.
https://radiosputnik.ria.ru/20211222/tanker-1764969098.html
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в мире, япония, токийский залив
08:31 23.12.2021 (обновлено: 09:01 23.12.2021)
В Японии спустили на воду первый в мире танкер на электрической тяге
В Японии спустили на воду первый в мире танкер "Асахи" на электрической тяге