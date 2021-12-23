https://ria.ru/20211223/taliban-1765166202.html
Путин ответил на вопрос о признании "Талибана"*
Путин ответил на вопрос о признании "Талибана"* - РИА Новости, 23.12.2021
Путин ответил на вопрос о признании "Талибана"*
Решение о признании правительства талибов (движение "Талибан"*) должно быть консолидированным, Москва будет к этому стремиться, заявил президент России Владимир РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T16:06
2021-12-23T16:06
2021-12-23T16:25
большая пресс-конференция владимира путина – 2021
владимир путин
в мире
талибан
афганистан
россия
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Решение о признании правительства талибов (движение "Талибан"*) должно быть консолидированным, Москва будет к этому стремиться, заявил президент России Владимир Путин."Возможное проникновение каких-то экстремистских элементов не может не вызывать у нас определенной тревоги и опасений. Кроме всего прочего с территории Афганистана до сих пор исходит огромное количество наркотиков, 90% опиатов на мировом рынке - это афганского происхождения, это тоже нас не может не беспокоить. Но, что касается признания, в целом надо исходить из реалий, исходить из того, что все-таки те силы, которые оказались во главе Афганистана, будут настраиваться на то, чтобы в руководстве страной были представлены все этнические группы, и только это, на мой взгляд, может создать условия, рождающие надежду на стабилизацию в Афганистане", - сказал Путин на ежегодной большой пресс-конференции."Что касается признания, то мы работаем консолидировано со всеми участниками международного общения, у нас есть своя позиция, я сейчас ее достаточно ясно изложил, мы будем стремиться к тому, чтобы это решение было консолидированным", - сказал Путин, отвечая на вопрос про возможность признания правительства движения "Талибан"* в Афганистане.* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельностьБольшая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20211222/afganistan-1764865631.html
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владимир путин, в мире, талибан, афганистан, россия
16:06 23.12.2021 (обновлено: 16:25 23.12.2021)
Путин ответил на вопрос о признании "Талибана"*
Путин: Россия будет стремиться к консолидированному решению о признании "Талибана"