https://ria.ru/20211223/sud-1765035117.html

Главу поселка в Приангарье, где был пожар, будут судить по трем статьям

Главу поселка в Приангарье, где был пожар, будут судить по трем статьям - РИА Новости, 23.12.2021

Главу поселка в Приангарье, где был пожар, будут судить по трем статьям

Главу поселка Дальний Иркутской области, где в мае произошел крупный пожар, уничтоживший 70 квартир, будут судить по трем статьям УК РФ, сообщает Иркутская... РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T08:23

2021-12-23T08:23

2021-12-23T08:23

происшествия

нижнеилимский район

иркутская область

бе-200

россия

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ИРКУТСК, 23 дек – РИА Новости. Главу поселка Дальний Иркутской области, где в мае произошел крупный пожар, уничтоживший 70 квартир, будут судить по трем статьям УК РФ, сообщает Иркутская областная прокуратура.В поселке Дальний Нижнеилимского района в мае 2021 года произошел крупный пожар. Туда были направлены на вертолетах аэромобильные группы МЧС РФ, спасатели авиалесоохраны и самолет Бе-200. Огонь уничтожил жилые дома, где располагались 70 квартир. Пожар произошел из-за обрыва электропровода."В Иркутской области направлено в суд уголовное дело о пожаре, повлекшем уничтожение 70 жилых помещений… Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы. Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог), ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ч. 1.1 ст. 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении.Как установило следствие, обвиняемая, будучи главой поселка, не заключила с энергоснабжающей организацией контракт на обслуживание электрических сетей. Впоследствии замыкание проводов, находившихся в аварийном состоянии, привело к пожару. Кроме этого, обвиняемая приняла на работу родственницу, которая фактически служебные обязанности не выполняла, оплата производилась по фиктивным табелям учета рабочего времени.

https://realty.ria.ru/20210520/pozhar-1733109066.html

https://ria.ru/20210510/pozhar-1731657478.html

нижнеилимский район

иркутская область

россия

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происшествия, нижнеилимский район, иркутская область, бе-200, россия