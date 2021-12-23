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Украинские силовики провели стрельбы из Javelin в Донбассе
Украинские силовики провели стрельбы из Javelin в Донбассе - РИА Новости, 23.12.2021
Украинские силовики провели стрельбы из Javelin в Донбассе
Украинские военные упровели учебные стрельбы с применением ракетного комплекса Javelin в Донбассе, сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил. РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T15:31
2021-12-23T15:31
2021-12-23T17:10
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КИЕВ, 23 дек — РИА Новости. Украинские военные упровели учебные стрельбы с применением ракетного комплекса Javelin в Донбассе, сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил.Первые подобные испытания проводились накануне. Ранее Генштаб ВСУ засекретил данные о применении беспилотников Bayraktar и ракетных комплексов Javelin на подконтрольной территории в этом регионе."Сегодня (в четверг – Прим. ред.) на одном из общевойсковых полигонов в районе проведения операции Объединенных сил состоялось практическое выполнение стрельб по броневым объектам личным составом расчетов переносного противотанкового ракетного комплекса Javelin", — отмечается на странице пресс-центра в Facebook.Ранее министр обороны США Ллойд Остин заявил, что президент США Джо Байден одобрил новый пакет военной помощи Украине на сумму 60 миллионов долларов, включающий поставки Javelin. Поставки Киеву оружия, включая эти комплексы, одобрила в 2017 году еще администрация Дональда Трампа. США при Бараке Обаме отказывались это делать, несмотря на неоднократные просьбы украинской стороны.В МИД России отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава ВСУ. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется против самопровозглашенных ДНР и ЛНР.Как заявил ранее министр обороны Сергей Шойгу, киевские власти готовят провокацию с применением химоружия. Он добавил, что украинский спецназ тренируют 120 представителей американских ЧВК.
https://ria.ru/20211223/putin-1765167857.html
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в мире, украина, донбасс, javelin (птрк), ситуация в днр и лнр, киев, сша, джо байден, барак обама, нато, дональд трамп, facebook, россия
15:31 23.12.2021 (обновлено: 17:10 23.12.2021)
Украинские силовики провели стрельбы из Javelin в Донбассе
Украинские силовики провели учебные стрельбы из ПТРК Javelin в Донбассе