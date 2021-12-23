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В Белоруссии выпустили опытную серию "Спутника V" и "Спутника Лайт"
В Белоруссии выпустили опытную серию "Спутника V" и "Спутника Лайт" - РИА Новости, 23.12.2021
В Белоруссии выпустили опытную серию "Спутника V" и "Спутника Лайт"
Первая опытная серия вакцины "Спутник V" и "Спутник Лайт" выпущена в Белоруссии в рамках совместного проекта Минска и Москвы, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T10:01
2021-12-23T10:01
2021-12-23T16:06
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МИНСК, 23 дек - РИА Новости. Первая опытная серия вакцины "Спутник V" и "Спутник Лайт" выпущена в Белоруссии в рамках совместного проекта Минска и Москвы, сообщили в пресс-службе белорусского минздрава."Специалисты "Белмедпрепараты" выполнили важный этап совместного белорусско-российского проекта - выпуск вакцины "Спутник V" по полному циклу. На белорусском предприятии 22 декабря были выпущены первые валидационные серии" Спутник V" и "Спутник Лайт", - говорится в сообщении минздрава Белоруссии.По информации ведомства, в четверг эти серии уйдут на контроль качества в институт Гамалеи в Россию."По планам - они будут заложены на исследования стабильности. На этих образцах будет исследоваться стабильность препарата при хранении", - добавили в министерстве.
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РИА Новости
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РИА Новости
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10:01 23.12.2021 (обновлено: 16:06 23.12.2021)
В Белоруссии выпустили опытную серию "Спутника V" и "Спутника Лайт"
В Белоруссии выпустили опытную серию вакцин "Спутник V" и "Спутник Лайт"