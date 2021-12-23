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Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в Центральном выставочном зале Манеж - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2021
https://ria.ru/20211223/spor-1765168834.html
В Вологде пообещали не дать в обиду Деда Мороза, на которого подали в суд
В Вологде пообещали не дать в обиду Деда Мороза, на которого подали в суд - РИА Новости, 23.12.2021
В Вологде пообещали не дать в обиду Деда Мороза, на которого подали в суд
Власти Вологодской области намерены поддержать Деда Мороза из Великого Устюга, на которого юрист из Санкт-Петербурга решил подать в суд, сообщил губернатор Олег РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T16:15
2021-12-23T16:46
большая пресс-конференция владимира путина – 2021
общество
олег кувшинников
вологодская область
дед мороз
новый год
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 дек - РИА Новости. Власти Вологодской области намерены поддержать Деда Мороза из Великого Устюга, на которого юрист из Санкт-Петербурга решил подать в суд, сообщил губернатор Олег Кувшинников.Накануне юрист Игорь Мирзоев сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте", что решил подать в суд на Деда Мороза из Великого Устюга. Он требует подарить "обещанные подарки в количестве 23 штук" и исполнить "самые заветные мечты", а также планирует взыскать с Деда Мороза 10 миллионов рублей за моральный ущерб.В четверг на итоговой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина журналист из Вологодской области рассказал главе государства об этом иске. Президент ответил, что он тоже юрист из Санкт-Петербурга и может выступить адвокатом Деда Мороза и "напомнить истцу, что Дед Мороз исполняет желания и дарит подарки только хорошим девочкам и мальчикам". В объединенной пресс-службе судов Вологодской области РИА Новости сообщили, что иск пока не поступил в суд."Ситуация смешная, но она еще раз подчеркивает, что некоторые люди готовы делать личный пиар абсолютно на любой теме, не считаясь ни с какими общественными нормами, а подчас и здравым смыслом… положительная известность не должна перерастать в пиар и хайп, тем более на такой теме", - написал Кувшинников на своей странице в соцсети "ВКонтакте"."В новогоднее чудо верят не только дети, но и взрослые, поэтому зимнего волшебника в обиду не дадим", - добавил губернатор.В 2002 году в 12 километрах от Великого Устюга создан культурно-развлекательный комплекс "Вотчина Деда Мороза". Здесь расположены Дом Деда Мороза, Тропа сказок, Зимний сад, зоосад, пасека, Почта Деда Мороза, ледник, кузница, столярная мастерская. В Великом Устюге находится Городская резиденция Деда Мороза и Дом моды Деда Мороза. Ежегодно в вотчину Деда Мороза в Великом Устюге приезжают туристы: ходят на экскурсии, встречаются с известными сказочными персонажами и с самим новогодним волшебником.
https://ria.ru/20211223/sud-1765127569.html
https://ria.ru/20211223/otnosheniya-1765123792.html
вологодская область
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общество, олег кувшинников, вологодская область, дед мороз, новый год, россия
16:15 23.12.2021 (обновлено: 16:46 23.12.2021)
 
В Вологде пообещали не дать в обиду Деда Мороза, на которого подали в суд

Вологодские власти пообещали не дать в обиду Деда Мороза в споре с юристом

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкГлавный Дед Мороз России во время интервью в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" в Москве
Главный Дед Мороз России во время интервью в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня в Москве - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 дек - РИА Новости. Власти Вологодской области намерены поддержать Деда Мороза из Великого Устюга, на которого юрист из Санкт-Петербурга решил подать в суд, сообщил губернатор Олег Кувшинников.
Накануне юрист Игорь Мирзоев сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте", что решил подать в суд на Деда Мороза из Великого Устюга. Он требует подарить "обещанные подарки в количестве 23 штук" и исполнить "самые заветные мечты", а также планирует взыскать с Деда Мороза 10 миллионов рублей за моральный ущерб.
В четверг на итоговой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина журналист из Вологодской области рассказал главе государства об этом иске. Президент ответил, что он тоже юрист из Санкт-Петербурга и может выступить адвокатом Деда Мороза и "напомнить истцу, что Дед Мороз исполняет желания и дарит подарки только хорошим девочкам и мальчикам". В объединенной пресс-службе судов Вологодской области РИА Новости сообщили, что иск пока не поступил в суд.
"Ситуация смешная, но она еще раз подчеркивает, что некоторые люди готовы делать личный пиар абсолютно на любой теме, не считаясь ни с какими общественными нормами, а подчас и здравым смыслом… положительная известность не должна перерастать в пиар и хайп, тем более на такой теме", - написал Кувшинников на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Дед Мороз - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
Вчера, 15:06
Иск юриста из Петербурга к Деду Морозу еще не поступил в суд
"В новогоднее чудо верят не только дети, но и взрослые, поэтому зимнего волшебника в обиду не дадим", - добавил губернатор.
В 2002 году в 12 километрах от Великого Устюга создан культурно-развлекательный комплекс "Вотчина Деда Мороза". Здесь расположены Дом Деда Мороза, Тропа сказок, Зимний сад, зоосад, пасека, Почта Деда Мороза, ледник, кузница, столярная мастерская. В Великом Устюге находится Городская резиденция Деда Мороза и Дом моды Деда Мороза. Ежегодно в вотчину Деда Мороза в Великом Устюге приезжают туристы: ходят на экскурсии, встречаются с известными сказочными персонажами и с самим новогодним волшебником.
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в Центральном выставочном зале Манеж - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
Вчера, 14:56Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2021
Путин рассказал о своих отношениях с Дедом Морозом
 
Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2021ОбществоОлег КувшинниковВологодская областьДед МорозНовый годРоссия
 
 
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