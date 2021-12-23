https://ria.ru/20211223/spor-1765168834.html

В Вологде пообещали не дать в обиду Деда Мороза, на которого подали в суд

В Вологде пообещали не дать в обиду Деда Мороза, на которого подали в суд - РИА Новости, 23.12.2021

В Вологде пообещали не дать в обиду Деда Мороза, на которого подали в суд

Власти Вологодской области намерены поддержать Деда Мороза из Великого Устюга, на которого юрист из Санкт-Петербурга решил подать в суд, сообщил губернатор Олег РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T16:15

2021-12-23T16:15

2021-12-23T16:46

большая пресс-конференция владимира путина – 2021

общество

олег кувшинников

вологодская область

дед мороз

новый год

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1762003681_0:73:3187:1866_1920x0_80_0_0_57080073500904f313070fbbeccc7119.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 дек - РИА Новости. Власти Вологодской области намерены поддержать Деда Мороза из Великого Устюга, на которого юрист из Санкт-Петербурга решил подать в суд, сообщил губернатор Олег Кувшинников.Накануне юрист Игорь Мирзоев сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте", что решил подать в суд на Деда Мороза из Великого Устюга. Он требует подарить "обещанные подарки в количестве 23 штук" и исполнить "самые заветные мечты", а также планирует взыскать с Деда Мороза 10 миллионов рублей за моральный ущерб.В четверг на итоговой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина журналист из Вологодской области рассказал главе государства об этом иске. Президент ответил, что он тоже юрист из Санкт-Петербурга и может выступить адвокатом Деда Мороза и "напомнить истцу, что Дед Мороз исполняет желания и дарит подарки только хорошим девочкам и мальчикам". В объединенной пресс-службе судов Вологодской области РИА Новости сообщили, что иск пока не поступил в суд."Ситуация смешная, но она еще раз подчеркивает, что некоторые люди готовы делать личный пиар абсолютно на любой теме, не считаясь ни с какими общественными нормами, а подчас и здравым смыслом… положительная известность не должна перерастать в пиар и хайп, тем более на такой теме", - написал Кувшинников на своей странице в соцсети "ВКонтакте"."В новогоднее чудо верят не только дети, но и взрослые, поэтому зимнего волшебника в обиду не дадим", - добавил губернатор.В 2002 году в 12 километрах от Великого Устюга создан культурно-развлекательный комплекс "Вотчина Деда Мороза". Здесь расположены Дом Деда Мороза, Тропа сказок, Зимний сад, зоосад, пасека, Почта Деда Мороза, ледник, кузница, столярная мастерская. В Великом Устюге находится Городская резиденция Деда Мороза и Дом моды Деда Мороза. Ежегодно в вотчину Деда Мороза в Великом Устюге приезжают туристы: ходят на экскурсии, встречаются с известными сказочными персонажами и с самим новогодним волшебником.

https://ria.ru/20211223/sud-1765127569.html

https://ria.ru/20211223/otnosheniya-1765123792.html

вологодская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, олег кувшинников, вологодская область, дед мороз, новый год, россия