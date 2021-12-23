16:15 23.12.2021 (обновлено: 16:46 23.12.2021)
В Вологде пообещали не дать в обиду Деда Мороза, на которого подали в суд
Вологодские власти пообещали не дать в обиду Деда Мороза в споре с юристом
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкГлавный Дед Мороз России во время интервью в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" в Москве
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 дек - РИА Новости. Власти Вологодской области намерены поддержать Деда Мороза из Великого Устюга, на которого юрист из Санкт-Петербурга решил подать в суд, сообщил губернатор Олег Кувшинников.
Накануне юрист Игорь Мирзоев сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте", что решил подать в суд на Деда Мороза из Великого Устюга. Он требует подарить "обещанные подарки в количестве 23 штук" и исполнить "самые заветные мечты", а также планирует взыскать с Деда Мороза 10 миллионов рублей за моральный ущерб.
В четверг на итоговой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина журналист из Вологодской области рассказал главе государства об этом иске. Президент ответил, что он тоже юрист из Санкт-Петербурга и может выступить адвокатом Деда Мороза и "напомнить истцу, что Дед Мороз исполняет желания и дарит подарки только хорошим девочкам и мальчикам". В объединенной пресс-службе судов Вологодской области РИА Новости сообщили, что иск пока не поступил в суд.
"Ситуация смешная, но она еще раз подчеркивает, что некоторые люди готовы делать личный пиар абсолютно на любой теме, не считаясь ни с какими общественными нормами, а подчас и здравым смыслом… положительная известность не должна перерастать в пиар и хайп, тем более на такой теме", - написал Кувшинников на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
"В новогоднее чудо верят не только дети, но и взрослые, поэтому зимнего волшебника в обиду не дадим", - добавил губернатор.
В 2002 году в 12 километрах от Великого Устюга создан культурно-развлекательный комплекс "Вотчина Деда Мороза". Здесь расположены Дом Деда Мороза, Тропа сказок, Зимний сад, зоосад, пасека, Почта Деда Мороза, ледник, кузница, столярная мастерская. В Великом Устюге находится Городская резиденция Деда Мороза и Дом моды Деда Мороза. Ежегодно в вотчину Деда Мороза в Великом Устюге приезжают туристы: ходят на экскурсии, встречаются с известными сказочными персонажами и с самим новогодним волшебником.