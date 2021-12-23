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"Нельзя сказать, что это рутина": за что любят свою работу спасатели МАЦ
"Нельзя сказать, что это рутина": за что любят свою работу спасатели МАЦ - РИА Новости, 23.12.2021
"Нельзя сказать, что это рутина": за что любят свою работу спасатели МАЦ
Мелочей в работе быть не может – слишком высока цена, говорят спасатели Московского авиационного центра. Одних только спусков с применением метода безвоздушного РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T10:00
2021-12-23T13:11
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
ка-32
ка-32а11вс
московский авиационный центр
тинао
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Мелочей в работе быть не может – слишком высока цена, говорят спасатели Московского авиационного центра. Одних только спусков с применением метода безвоздушного десантирования они в этом году выполнили более семи сотен. Как вертолеты авиацентра пригождаются в непролазных лесах ТиНАО, что общего у спасателей и альпинистов и зачем нужен разбор пожаров – в репортаже РИА Новости.Специально для лесов ТиНАОЖизнь спасателей Московского авиационного центра (МАЦ) состоит из регулярных тренировок: чтобы работа не становилась подвигом, приходится постоянно оттачивать навыки, поясняет руководитель спасательной службы авиацентра Александр Панормов. Эти учения особенно зрелищные: специалисты демонстрируют метод беспарашютного десантирования с вертолета беспосадочным способом."Служба наша отличается от обычной спасательной службы тем, что спасатели Московского авиационного центра имеют возможность прибыть к месту проведения аварийно-спасательных работ не только на автомобиле, не только в пешем порядке, не только на лодке, но и на воздушном судне. В данном случае это вертолет Ка-32А11ВС", – рассказывает Панормов.Ка-32А – это вертолет среднего класса, в основном применяется для тушения пожаров с воздуха и для доставки специалистов аварийно-спасательного подразделения к месту ЧС и проведения аварийно-спасательных работ. Всего в авиапарке учреждения четыре таких вертолета (а весь авиапарк МАЦ насчитывает 11 вертолетов, предназначенных для выполнения различных задач).Учения проходят на территории аэропорта Остафьево. По сценарию тренировки, спасатели Московского авиацентра прибывают на вертолете к пострадавшим, оказавшимся в поле. До вертолета они добираются на специальном аварийно-спасательном автомобиле.На то, что вертолет Ка-32А принадлежит спасательным службам, указывает его красно-синяя расцветка с белой полосой. Прежде чем он поднимется в небо, проходит около десяти минут: столько занимает прогрев двигателя и проверка пилотами всех систем. Затем вертолет набирает высоту и направляется к полю, на котором спасателей уже ждут условные пострадавшие."Все это сделано в основном для леса: когда лыжники, грибники или просто гуляющие остались в лесу по каким-то причинам. Кто-то полез за опятами – упал, вывихнул ногу, кто-то просто заблудился. В ТиНАО достаточно сложнопроходимые леса – такие буреломы есть, что, действительно, проблема людей вывести. Ну а тренировку в поле мы демонстрируем для того, чтобы была видна вся процедура", – рассказывает Панормов. Добравшись до "пострадавших", вертолет зависает на высоте 30-40 метров от земли, а спасатель с помощью специального спускового устройства (стального троса) и лебедки высаживается в поле. У тех, кому приходилось наблюдать за спуском скалолазов или за работой промальпинистов, наверняка возникнет чувство узнавания. Но сами спасатели говорят, что разница между ними и альпинистами существенная."Скажу вам как профессиональный альпинист: в обоих случаях много одинаковых действий, применяются веревки, похожее снаряжение. Но все-таки это абсолютно разные задачи. Здесь многое связано с вертолетом", – подчеркивает спасатель Московского авиацентрапервого класса Александр Шальнов. Тем не менее, навыки альпиниста ему пригодились – страха высоты нет совсем.Спустившись к пострадавшему, спасатель при необходимости оказывает ему первую помощь. Затем, в зависимости от наличия или отсутствия у человека травм, определяется метод транспортировки. Для подъема на борт пострадавшего без травм или с травмами легкого характера используется косынка – полотно треугольной формы, фиксирующее человека в вертикальном положении. Спасатель пристегивает пострадавшего к тросу, и вместе они поднимаются наверх. Все это занимает несколько минут."В начале подъема обязательно выполняется проверка. Когда спасатель пристегивает пострадавшего и бортмеханик начинает их поднимать, через метр-полтора спасатель делает взмах рукой. Это знак, что лебедку надо остановить. После этого спасатель уже в висячем положении проверяет, что все надежно пристегнуто, и дает еще одну команду на подъем", – объясняет нюансы работы Шальнов. Если травмы серьезные, пострадавший транспортируется наверх на жестких носилках.Люди, которые могут всеТренировки, подобные этой, Московский авиационный центр проводит регулярно, указывает руководитель спасательной службы. "Казалось бы, ничего сложного, но на самом деле очень много мелочей. А цена каждой мелочи в нашем ремесле измеряется человеческой жизнью", – подчеркивает Панормов. Только в этом году спасатели авиацентра провели около 700 учебных десантирований беспосадочным способом."В конечном счете вертолет при эвакуации пострадавших применяется крайне редко, потому что такие происшествия, к счастью, скорее исключение, чем правило. Но мы также несем дежурство на спасательном автомобиле и выезжаем на различные происшествия по территории Москвы", – рассказывает спасатель первого класса Никита Левицкий. В целом за прошедший год специалисты Московского авиацентра выезжали на происшествия более 600 раз.Вызовы бывают самые разные: ДТП (помощь пострадавшим в автомобилях, оказание первой помощи), социальные выезды (вскрытие дверей, оказание первой помощи), обеспечение доступа к месту горения и спасение пострадавших при пожарах. Сейчас в авиацентре работают 27 профессиональных спасателей-универсалов, которые дежурят круглосуточно бригадой из четырех человек и умеют буквально все. В процессе работы спасателям важно обращать внимания на свои действия, фиксировать обстановку. "Запоминать, как ты работал, как происходило горение, или, к примеру, как был в автомобиле зажат человек. И в процессе работы тоже обучаться. Потом мы проводим разбор происшествия – садимся в классе, в отряде и спокойно обсуждаем, как мы работали, что делали, что можно было улучшить", – рассказывает спасатель.Напоследок руководитель поискового и аварийно-спасательного обеспечения вспоминает показательный случай, когда в спасательных работах был задействован вертолет."В этом году была такая любопытная операция: две отважные дамы уже в уважаемом возрасте пошли в лес. Лес они хорошо знают, но заблудились. И самое неприятное, что лес этот граничил с военным полигоном. По расписанию, у военных на этом полигоне значились упражнения, стрельба", – рассказывает Панормов. Вспоминая эту историю, он улыбается, наверное, потому, что здесь, в отличие от большинства чрезвычайных происшествий, все закончилось на редкость хорошо."Тогда сработали практически все службы нашего Департамента: авиация, управление, спасатели, волонтеры из "Лизы Алерт". Сработали военные, все между собой договорились. Стрельбу прекратили, бабушек нашли – вертолет их искал и обнаружил до того, как до них добрались военные. Спасателей пенсионерки встретили радостно, говорят, мол, ребят, все хорошо", – вспоминает руководитель спасательной службы авиацентра. Кстати, Ка-32 при транспортировке задействовать не пришлось – из леса пенсионерок вывезли на внедорожнике.
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москва, ка-32, ка-32а11вс, московский авиационный центр, тинао
10:00 23.12.2021 (обновлено: 13:11 23.12.2021)
 

"Нельзя сказать, что это рутина": за что любят свою работу спасатели МАЦ

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСпасатели Московского авиационного центра готовятся провести тренировку по эвакуации пострадавших из труднодоступного района с использование вертолета Ка-32А11ВС
Спасатели Московского авиационного центра готовятся провести тренировку по эвакуации пострадавших из труднодоступного района с использование вертолета Ка-32А11ВС - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Мелочей в работе быть не может – слишком высока цена, говорят спасатели Московского авиационного центра. Одних только спусков с применением метода безвоздушного десантирования они в этом году выполнили более семи сотен. Как вертолеты авиацентра пригождаются в непролазных лесах ТиНАО, что общего у спасателей и альпинистов и зачем нужен разбор пожаров – в репортаже РИА Новости.
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСпасатели Московского авиационного центра тренируются в транспортировке пострадавшего из труднодоступного района с использованием вертолета Ка-32А11ВС
Спасатели Московского авиационного центра тренируются в транспортировке пострадавшего из труднодоступного района с использованием вертолета Ка-32А11ВС - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Спасатели Московского авиационного центра тренируются в транспортировке пострадавшего из труднодоступного района с использованием вертолета Ка-32А11ВС

Специально для лесов ТиНАО

Жизнь спасателей Московского авиационного центра (МАЦ) состоит из регулярных тренировок: чтобы работа не становилась подвигом, приходится постоянно оттачивать навыки, поясняет руководитель спасательной службы авиацентра Александр Панормов. Эти учения особенно зрелищные: специалисты демонстрируют метод беспарашютного десантирования с вертолета беспосадочным способом.
"Служба наша отличается от обычной спасательной службы тем, что спасатели Московского авиационного центра имеют возможность прибыть к месту проведения аварийно-спасательных работ не только на автомобиле, не только в пешем порядке, не только на лодке, но и на воздушном судне. В данном случае это вертолет Ка-32А11ВС", – рассказывает Панормов.
Ка-32А – это вертолет среднего класса, в основном применяется для тушения пожаров с воздуха и для доставки специалистов аварийно-спасательного подразделения к месту ЧС и проведения аварийно-спасательных работ. Всего в авиапарке учреждения четыре таких вертолета (а весь авиапарк МАЦ насчитывает 11 вертолетов, предназначенных для выполнения различных задач).
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСпасатели Московского авиационного центра тренируются в транспортировке пострадавших из труднодоступного района с использованием вертолета Ка-32А11ВС
Спасатели Московского авиационного центра тренируются в транспортировке пострадавших из труднодоступного района с использованием вертолета Ка-32А11ВС - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Спасатели Московского авиационного центра тренируются в транспортировке пострадавших из труднодоступного района с использованием вертолета Ка-32А11ВС
Учения проходят на территории аэропорта Остафьево. По сценарию тренировки, спасатели Московского авиацентра прибывают на вертолете к пострадавшим, оказавшимся в поле. До вертолета они добираются на специальном аварийно-спасательном автомобиле.
На то, что вертолет Ка-32А принадлежит спасательным службам, указывает его красно-синяя расцветка с белой полосой. Прежде чем он поднимется в небо, проходит около десяти минут: столько занимает прогрев двигателя и проверка пилотами всех систем. Затем вертолет набирает высоту и направляется к полю, на котором спасателей уже ждут условные пострадавшие.
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВертолет Ка-32А11ВС Московского авиационного центра в воздухе. Спасатели Московского авиацентра готовятся провести тренировку по эвакуации пострадавших из труднодоступных районов
Вертолет Ка-32А11ВС Московского авиационного центра в воздухе. Спасатели Московского авиацентра готовятся провести тренировку по эвакуации пострадавших из труднодоступных районов - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Вертолет Ка-32А11ВС Московского авиационного центра в воздухе. Спасатели Московского авиацентра готовятся провести тренировку по эвакуации пострадавших из труднодоступных районов
"Все это сделано в основном для леса: когда лыжники, грибники или просто гуляющие остались в лесу по каким-то причинам. Кто-то полез за опятами – упал, вывихнул ногу, кто-то просто заблудился. В ТиНАО достаточно сложнопроходимые леса – такие буреломы есть, что, действительно, проблема людей вывести. Ну а тренировку в поле мы демонстрируем для того, чтобы была видна вся процедура", – рассказывает Панормов.
Добравшись до "пострадавших", вертолет зависает на высоте 30-40 метров от земли, а спасатель с помощью специального спускового устройства (стального троса) и лебедки высаживается в поле. У тех, кому приходилось наблюдать за спуском скалолазов или за работой промальпинистов, наверняка возникнет чувство узнавания. Но сами спасатели говорят, что разница между ними и альпинистами существенная.
"Скажу вам как профессиональный альпинист: в обоих случаях много одинаковых действий, применяются веревки, похожее снаряжение. Но все-таки это абсолютно разные задачи. Здесь многое связано с вертолетом", – подчеркивает спасатель Московского авиацентрапервого класса Александр Шальнов. Тем не менее, навыки альпиниста ему пригодились – страха высоты нет совсем.
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСпасатели Московского авиационного центра тренируются в транспортировке лежачего пострадавшего из труднодоступного района с использованием вертолета Ка-32А11ВС
Спасатели Московского авиационного центра тренируются в транспортировке лежачего пострадавшего из труднодоступного района с использованием вертолета Ка-32А11ВС - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Спасатели Московского авиационного центра тренируются в транспортировке лежачего пострадавшего из труднодоступного района с использованием вертолета Ка-32А11ВС
Спустившись к пострадавшему, спасатель при необходимости оказывает ему первую помощь. Затем, в зависимости от наличия или отсутствия у человека травм, определяется метод транспортировки. Для подъема на борт пострадавшего без травм или с травмами легкого характера используется косынка – полотно треугольной формы, фиксирующее человека в вертикальном положении. Спасатель пристегивает пострадавшего к тросу, и вместе они поднимаются наверх. Все это занимает несколько минут.
"В начале подъема обязательно выполняется проверка. Когда спасатель пристегивает пострадавшего и бортмеханик начинает их поднимать, через метр-полтора спасатель делает взмах рукой. Это знак, что лебедку надо остановить. После этого спасатель уже в висячем положении проверяет, что все надежно пристегнуто, и дает еще одну команду на подъем", – объясняет нюансы работы Шальнов.
Если травмы серьезные, пострадавший транспортируется наверх на жестких носилках.
Вертолеты МАЦ мониторят пожароопасную обстановку - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
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На крыльях ветра: как пожарные вертолеты обеспечивают безопасность Москвы

Люди, которые могут все

Тренировки, подобные этой, Московский авиационный центр проводит регулярно, указывает руководитель спасательной службы. "Казалось бы, ничего сложного, но на самом деле очень много мелочей. А цена каждой мелочи в нашем ремесле измеряется человеческой жизнью", – подчеркивает Панормов. Только в этом году спасатели авиацентра провели около 700 учебных десантирований беспосадочным способом.
"В конечном счете вертолет при эвакуации пострадавших применяется крайне редко, потому что такие происшествия, к счастью, скорее исключение, чем правило. Но мы также несем дежурство на спасательном автомобиле и выезжаем на различные происшествия по территории Москвы", – рассказывает спасатель первого класса Никита Левицкий. В целом за прошедший год специалисты Московского авиацентра выезжали на происшествия более 600 раз.
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСпасатели Московского авиационного центра после тренировки по спасению пострадавших из труднодоступного района с использованием вертолета Ка-32А11ВС
Спасатели Московского авиационного центра после тренировки по спасению пострадавших из труднодоступного района с использованием вертолета Ка-32А11ВС - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Спасатели Московского авиационного центра после тренировки по спасению пострадавших из труднодоступного района с использованием вертолета Ка-32А11ВС
Вызовы бывают самые разные: ДТП (помощь пострадавшим в автомобилях, оказание первой помощи), социальные выезды (вскрытие дверей, оказание первой помощи), обеспечение доступа к месту горения и спасение пострадавших при пожарах. Сейчас в авиацентре работают 27 профессиональных спасателей-универсалов, которые дежурят круглосуточно бригадой из четырех человек и умеют буквально все.
"Приходится сталкиваться с разным, от постоянных бытовых каких-то происшествий до более неординарных случаев: возгорания складов, сложных аварий. Ни об одном из случаев нельзя сказать, что это рутина, каждый из них уникален. К тому же слово "рутина" у многих ассоциируется со скукой, а мы очень любим свою работу", – признается Шальнов.
В процессе работы спасателям важно обращать внимания на свои действия, фиксировать обстановку. "Запоминать, как ты работал, как происходило горение, или, к примеру, как был в автомобиле зажат человек. И в процессе работы тоже обучаться. Потом мы проводим разбор происшествия – садимся в классе, в отряде и спокойно обсуждаем, как мы работали, что делали, что можно было улучшить", – рассказывает спасатель.
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСпасатель Московского авиационного центра, начальник службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения Александр Панормов на тренировке по спасению пострадавших из труднодоступного района с использованием вертолета Ка-32А11ВС
Спасатель Московского авиационного центра, начальник службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения Александр Панормов на тренировке по спасению пострадавших из труднодоступного района с использованием вертолета Ка-32А11ВС - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Спасатель Московского авиационного центра, начальник службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения Александр Панормов на тренировке по спасению пострадавших из труднодоступного района с использованием вертолета Ка-32А11ВС
Напоследок руководитель поискового и аварийно-спасательного обеспечения вспоминает показательный случай, когда в спасательных работах был задействован вертолет.
"В этом году была такая любопытная операция: две отважные дамы уже в уважаемом возрасте пошли в лес. Лес они хорошо знают, но заблудились. И самое неприятное, что лес этот граничил с военным полигоном. По расписанию, у военных на этом полигоне значились упражнения, стрельба", – рассказывает Панормов. Вспоминая эту историю, он улыбается, наверное, потому, что здесь, в отличие от большинства чрезвычайных происшествий, все закончилось на редкость хорошо.
"Тогда сработали практически все службы нашего Департамента: авиация, управление, спасатели, волонтеры из "Лизы Алерт". Сработали военные, все между собой договорились. Стрельбу прекратили, бабушек нашли – вертолет их искал и обнаружил до того, как до них добрались военные. Спасателей пенсионерки встретили радостно, говорят, мол, ребят, все хорошо", – вспоминает руководитель спасательной службы авиацентра. Кстати, Ка-32 при транспортировке задействовать не пришлось – из леса пенсионерок вывезли на внедорожнике.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваКа-32Ка-32А11ВСМосковский авиационный центрТиНАО
 
 
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