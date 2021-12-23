https://ria.ru/20211223/soglashenie-1765248096.html

США не могут просто так подписать соглашение по безопасности, заявил посол

США не могут просто так подписать соглашение по безопасности, заявил посол - РИА Новости, 23.12.2021

США не могут просто так подписать соглашение по безопасности, заявил посол

США не готовы просто взять и подписать предложенные Россией гарантии безопасности, заявил американский посол в России Джон Салливан. РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T23:19

2021-12-23T23:19

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. США не готовы просто взять и подписать предложенные Россией гарантии безопасности, заявил американский посол в России Джон Салливан."США не готовы просто взять и подписать эти документы. Тем более что один из них адресован не США, а НАТО, и предполагается, что это будет договор между Россией и НАТО, так что это просто невозможно", - сказал дипломат в интервью газете "Коммерсант".Россия опубликовала на прошлой неделе проекты договора с США и соглашения с государствами-членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО, в том числе за счет бывших республик СССР. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование России о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.РФ позитивно оценивает решение о проведении переговоров по системе гарантий безопасности с США в первых числах января и надеется на прогресс в этом направлении, заявил в четверг на пресс-конференции президент России Владимир Путин.

https://ria.ru/20211223/peregovory-1765232721.html

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сша, европа, владимир путин, сергей рябков, нато, джон салливан, россия