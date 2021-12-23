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США не могут просто так подписать соглашение по безопасности, заявил посол
США не могут просто так подписать соглашение по безопасности, заявил посол - РИА Новости, 23.12.2021
США не могут просто так подписать соглашение по безопасности, заявил посол
США не готовы просто взять и подписать предложенные Россией гарантии безопасности, заявил американский посол в России Джон Салливан. РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T23:19
2021-12-23T23:22
сша
европа
владимир путин
сергей рябков
нато
джон салливан
россия
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. США не готовы просто взять и подписать предложенные Россией гарантии безопасности, заявил американский посол в России Джон Салливан."США не готовы просто взять и подписать эти документы. Тем более что один из них адресован не США, а НАТО, и предполагается, что это будет договор между Россией и НАТО, так что это просто невозможно", - сказал дипломат в интервью газете "Коммерсант".Россия опубликовала на прошлой неделе проекты договора с США и соглашения с государствами-членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО, в том числе за счет бывших республик СССР. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование России о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.РФ позитивно оценивает решение о проведении переговоров по системе гарантий безопасности с США в первых числах января и надеется на прогресс в этом направлении, заявил в четверг на пресс-конференции президент России Владимир Путин.
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сша, европа, владимир путин, сергей рябков, нато, джон салливан, россия
23:19 23.12.2021 (обновлено: 23:22 23.12.2021)
 
США не могут просто так подписать соглашение по безопасности, заявил посол

Посол Салливан: США не могут просто так подписать с Россией соглашение по безопасности

© AP Photo / Pavel GolovkinПосол США в России Джон Салливан
Посол США в России Джон Салливан - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
© AP Photo / Pavel Golovkin
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. США не готовы просто взять и подписать предложенные Россией гарантии безопасности, заявил американский посол в России Джон Салливан.
"США не готовы просто взять и подписать эти документы. Тем более что один из них адресован не США, а НАТО, и предполагается, что это будет договор между Россией и НАТО, так что это просто невозможно", - сказал дипломат в интервью газете "Коммерсант".
Россия опубликовала на прошлой неделе проекты договора с США и соглашения с государствами-членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО, в том числе за счет бывших республик СССР. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование России о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.
РФ позитивно оценивает решение о проведении переговоров по системе гарантий безопасности с США в первых числах января и надеется на прогресс в этом направлении, заявил в четверг на пресс-конференции президент России Владимир Путин.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
20:58
Кремль прокомментировал заявления США по гарантиям безопасности
 
СШАЕвропаВладимир ПутинСергей РябковНАТОДжон СалливанРоссия
 
 
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