https://ria.ru/20211223/soglashenie-1765220772.html

Берлин и Париж оценили соглашение о прекращении огня в Донбассе

Берлин и Париж оценили соглашение о прекращении огня в Донбассе - РИА Новости, 23.12.2021

Берлин и Париж оценили соглашение о прекращении огня в Донбассе

Берлин и Париж приветствуют решение Трехсторонней контактной группы полностью соблюдать меры по укреплению соглашения о прекращении огня, говорится в совместном РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T19:35

2021-12-23T19:35

2021-12-23T20:06

в мире

берлин (город)

париж

ситуация в днр и лнр

франция

мид германии

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БЕРЛИН, 23 дек - РИА Новости. Берлин и Париж приветствуют решение Трехсторонней контактной группы полностью соблюдать меры по укреплению соглашения о прекращении огня, говорится в совместном заявлении МИД ФРГ и Франции."Мы приветствуем тот факт, что участники встречи Трехсторонней контактной группы выразили твердую решимость полностью соблюдать меры по укреплению соглашения о прекращении огня от 22 июля 2020 года и тем самым внести значительный вклад в ситуацию с безопасностью вдоль линии соприкосновения перед Рождеством. Мы настоятельно призываем стороны соблюдать прекращение огня и продолжать переговоры о дальнейших шагах в гуманитарной области, таких как открытие пунктов пересечения границы и обмен пленными; мы также призываем к соблюдению других итогов Парижского саммита 2019 года", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20211223/kpp-1765207932.html

берлин (город)

париж

франция

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в мире, берлин (город), париж, ситуация в днр и лнр, франция, мид германии