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Берлин и Париж оценили соглашение о прекращении огня в Донбассе
Берлин и Париж оценили соглашение о прекращении огня в Донбассе - РИА Новости, 23.12.2021
Берлин и Париж оценили соглашение о прекращении огня в Донбассе
Берлин и Париж приветствуют решение Трехсторонней контактной группы полностью соблюдать меры по укреплению соглашения о прекращении огня, говорится в совместном РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T19:35
2021-12-23T20:06
в мире
берлин (город)
париж
ситуация в днр и лнр
франция
мид германии
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БЕРЛИН, 23 дек - РИА Новости. Берлин и Париж приветствуют решение Трехсторонней контактной группы полностью соблюдать меры по укреплению соглашения о прекращении огня, говорится в совместном заявлении МИД ФРГ и Франции."Мы приветствуем тот факт, что участники встречи Трехсторонней контактной группы выразили твердую решимость полностью соблюдать меры по укреплению соглашения о прекращении огня от 22 июля 2020 года и тем самым внести значительный вклад в ситуацию с безопасностью вдоль линии соприкосновения перед Рождеством. Мы настоятельно призываем стороны соблюдать прекращение огня и продолжать переговоры о дальнейших шагах в гуманитарной области, таких как открытие пунктов пересечения границы и обмен пленными; мы также призываем к соблюдению других итогов Парижского саммита 2019 года", - говорится в заявлении.
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в мире, берлин (город), париж, ситуация в днр и лнр, франция, мид германии
19:35 23.12.2021 (обновлено: 20:06 23.12.2021)
 
Берлин и Париж оценили соглашение о прекращении огня в Донбассе

МИД Франции и Германии оценили соглашение о прекращении огня в Донбассе

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСлужащий народной милиции Донецкой народной республики
Служащий народной милиции Донецкой народной республики - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
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БЕРЛИН, 23 дек - РИА Новости. Берлин и Париж приветствуют решение Трехсторонней контактной группы полностью соблюдать меры по укреплению соглашения о прекращении огня, говорится в совместном заявлении МИД ФРГ и Франции.
"Мы приветствуем тот факт, что участники встречи Трехсторонней контактной группы выразили твердую решимость полностью соблюдать меры по укреплению соглашения о прекращении огня от 22 июля 2020 года и тем самым внести значительный вклад в ситуацию с безопасностью вдоль линии соприкосновения перед Рождеством. Мы настоятельно призываем стороны соблюдать прекращение огня и продолжать переговоры о дальнейших шагах в гуманитарной области, таких как открытие пунктов пересечения границы и обмен пленными; мы также призываем к соблюдению других итогов Парижского саммита 2019 года", - говорится в заявлении.
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