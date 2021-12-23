https://ria.ru/20211223/sochinenie-1765031836.html

В Рособрнадзоре рассказали, сколько выпускников написали итоговое сочинение

В Рособрнадзоре рассказали, сколько выпускников написали итоговое сочинение - РИА Новости, 23.12.2021

В Рособрнадзоре рассказали, сколько выпускников написали итоговое сочинение

Более 97% выпускников успешно справились с написанием итогового сочинения, об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T07:16

2021-12-23T07:16

2021-12-23T09:13

общество

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

анзор музаев

россия

сн_образование

социальный навигатор

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Более 97% выпускников успешно справились с написанием итогового сочинения, об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.Самым популярным направлением тем итогового сочинения у 11-классников в этом году стало "Книга (музыка, спектакль, фильм) – про меня", его выбрали 31,2% будущих выпускников. Почти столь же популярным оказалось направление "Преступление и наказание – вечная тема", его выбрали 29,1% участников. Еще 15,4% писавших сочинение выбрали темы направления "Кому на Руси жить хорошо? – вопрос гражданина", 13,2% - "Цивилизация и технологии – спасение, вызов или трагедия?", 11,1% - "Человек путешествующий: дорога в жизни человека", уточнил он.Успешное написание итогового сочинения является для выпускников 11-х классов условием допуска к государственной итоговой аттестации. Выпускники, получившие неудовлетворительный результат "незачет", не явившиеся на итоговое сочинение или не завершившие его написание по уважительным причинам, смогут написать сочинение в дополнительные сроки - 2 февраля и 4 мая 2022 года.

https://sn.ria.ru/20211203/sochinenie-1762008070.html

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общество, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), анзор музаев, россия, сн_образование, социальный навигатор