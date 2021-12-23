https://ria.ru/20211223/sochi-1765051286.html

В Сочи возникли проблемы с движением транспорта из-за снегопада

В Сочи возникли проблемы с движением транспорта из-за снегопада - РИА Новости, 23.12.2021

В Сочи возникли проблемы с движением транспорта из-за снегопада

Движение транспорта на городских и пригородных маршрутах в Сочи затруднено из-за выпавшего снега, сообщает пресс-служба горадминистрации. РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T10:47

2021-12-23T10:47

2021-12-23T10:47

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СОЧИ, 23 дек – РИА Новости. Движение транспорта на городских и пригородных маршрутах в Сочи затруднено из-за выпавшего снега, сообщает пресс-служба горадминистрации.В Сочи до 24 декабря действует штормовое предупреждение. В горах прогнозируется снегопад, сход лавин, а в прибрежной зоне – сильный ветер, заморозки, гололедица."Движение на городских и пригородных маршрутах регулярных перевозок местами затруднено", – говорится в сообщении.Отмечается, что для расчистки трасс только в Лазаревском районе было задействовано 14 единиц снегоуборочной техники. Администрация курорта просит горожан и туристов воздержаться от поездок на личном транспорте без зимней резины.

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