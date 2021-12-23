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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20211223/sochi-1765051286.html
В Сочи возникли проблемы с движением транспорта из-за снегопада
В Сочи возникли проблемы с движением транспорта из-за снегопада - РИА Новости, 23.12.2021
В Сочи возникли проблемы с движением транспорта из-за снегопада
Движение транспорта на городских и пригородных маршрутах в Сочи затруднено из-за выпавшего снега, сообщает пресс-служба горадминистрации. РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T10:47
2021-12-23T10:47
туризм
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СОЧИ, 23 дек – РИА Новости. Движение транспорта на городских и пригородных маршрутах в Сочи затруднено из-за выпавшего снега, сообщает пресс-служба горадминистрации.В Сочи до 24 декабря действует штормовое предупреждение. В горах прогнозируется снегопад, сход лавин, а в прибрежной зоне – сильный ветер, заморозки, гололедица."Движение на городских и пригородных маршрутах регулярных перевозок местами затруднено", – говорится в сообщении.Отмечается, что для расчистки трасс только в Лазаревском районе было задействовано 14 единиц снегоуборочной техники. Администрация курорта просит горожан и туристов воздержаться от поездок на личном транспорте без зимней резины.
https://ria.ru/20211222/sochi-1764850575.html
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краснодарский край, сочи, новости - туризм, туристы, туризм
10:47 23.12.2021
 
В Сочи возникли проблемы с движением транспорта из-за снегопада

В Сочи случился транспортный коллапс из-за снегопада

© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкМужчины толкают машину на одной из улиц в Сочи
Мужчины толкают машину на одной из улиц в Сочи - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
© РИА Новости / Артур Лебедев
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СОЧИ, 23 дек – РИА Новости. Движение транспорта на городских и пригородных маршрутах в Сочи затруднено из-за выпавшего снега, сообщает пресс-служба горадминистрации.
В Сочи до 24 декабря действует штормовое предупреждение. В горах прогнозируется снегопад, сход лавин, а в прибрежной зоне – сильный ветер, заморозки, гололедица.
"Движение на городских и пригородных маршрутах регулярных перевозок местами затруднено", – говорится в сообщении.
Отмечается, что для расчистки трасс только в Лазаревском районе было задействовано 14 единиц снегоуборочной техники. Администрация курорта просит горожан и туристов воздержаться от поездок на личном транспорте без зимней резины.
Международный аэропорт в Сочи - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
Вчера, 11:06Туризм
Аэропорт в Сочи работает в обычном режиме, несмотря на сильный снегопад
 
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