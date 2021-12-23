Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211223/smartfon-1764987556.html
Новый план: Байден захотел оставить Россию без смартфонов
Новый план: Байден захотел оставить Россию без смартфонов - РИА Новости, 23.12.2021
Новый план: Байден захотел оставить Россию без смартфонов
Угрожать России "жесткими санкциями" для США традиция — от SWIFT, например, "отключают" по несколько раз в год. Теперь решили пойти дальше: обдумывают... РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T08:00
2021-12-23T12:28
экономика
сша
apple
huawei technologies
смартфоны
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/11/1764177023_0:8:3071:1735_1920x0_80_0_0_c8434bfdfae9f0f76c39faa53d6514e5.jpg
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости, Наталья Дембинская. Угрожать России "жесткими санкциями" для США традиция — от SWIFT, например, "отключают" по несколько раз в год. Теперь решили пойти дальше: обдумывают "чрезвычайные" меры экспортного контроля. Речь о запрете на смартфоны Apple и Huawei. Как это отразится на внутреннем рынке и ценах, выясняло РИА Новости.Что-то новенькоеВ начале декабря ожидающая "вторжения на Украину" заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд сообщила, что Вашингтон обсуждает с союзниками полную изоляцию России от мировых финансов, то есть отключение от международной банковской системы SWIFT. На самом деле это обещают уже лет семь.Однако теперь действительно что-то новенькое. Как утверждает Reuters со ссылкой на источники в Белом доме, 21 декабря на встрече высокопоставленных американских чиновников предложили "перекрыть России доступ к широкому спектру промышленных и потребительских технологий".По словам источника агентства, официальные лица проведут "консультации с ключевыми партнерами в Европе и Азии, чтобы добиться скоординированных усилий". А для России, подчеркивают, меры будут беспрецедентными.В Кремле от комментариев воздержались. "Мы не знаем, что это за чиновник и существует ли он вообще", — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Замглавы экономического комитета Совфеда Иван Абрамов заявил, что Россия сможет решить вопросы с поставками на внутренний рынок смартфонов, а также автозапчастей, компонентов самолетов, если США пойдут на такие санкции. Он напомнил, что Москва всегда находила выход из подобных ситуаций, несмотря на противозаконные действия Вашингтона. "По поставкам смартфонов — это выстрелить себе в ногу", — добавил сенатор.Не отдадут своеПо данным аналитического центра GS Group, за январь — сентябрь в Россию отгрузили 3,3 миллиона смартфонов Apple. Это на 35% больше, чем за тот же период в 2020-м. До конца года, прогнозируют аналитики, показатель может превысить 4,5 миллиона — рекорд за все время присутствия бренда в стране. Для сравнения: в доковидный 2019-й продали 3,39 миллиона айфонов.У Apple по результатам 2020-го — 19,1% российского рынка в штучном выражении: Xiaomi со второго места пришлось сместиться на третье. А по доходам американцы вообще обошли все бренды, вместе взятые. Потерять столь лакомый кусок из-за причуд чиновников компания и ее партнеры явно не позволят.Он добавляет, что в таком случае расширится серый рынок смартфонов — ввезенных в страну неофициально.Дефицит полупроводниковДля потребителей это означает лишь одно: гаджеты опять подорожают. Может и рубль ослабеть.Цены на мобильные устройства двинулись вверх еще летом. Причина — дефицит полупроводников. Сначала это ударило по автомобилям, видеокартам, ноутбукам и бытовой технике. Потом — по смартфонам: производители сокращали производство.Игроки рынка отмечают и то, что доля бюджетного сегмента смартфонов сокращается, потребители предпочитают модели подороже. Санкции могут перевернуть ситуацию. Вдобавок активизируются и производители, предлагающие сбалансированные решения по цене и "железу". Так что дефицит гаджетов россиянам точно не грозит.
https://ria.ru/20211220/swift-1764559373.html
https://radiosputnik.ria.ru/20211222/apple-1764966252.html
https://ria.ru/20210924/provodniki-1751722940.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/11/1764177023_267:0:2998:2048_1920x0_80_0_0_aeec4c24846fca2a245e23fbaf7b25be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, сша, apple, huawei technologies, смартфоны, россия
08:00 23.12.2021 (обновлено: 12:28 23.12.2021)
 

Новый план: Байден захотел оставить Россию без смартфонов

© REUTERS / Evelyn HocksteinПрезидент США Джо Байден на церемонии вручения медалей Почета в Вашингтоне
Президент США Джо Байден на церемонии вручения медалей Почета в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
© REUTERS / Evelyn Hockstein
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости, Наталья Дембинская. Угрожать России "жесткими санкциями" для США традиция — от SWIFT, например, "отключают" по несколько раз в год. Теперь решили пойти дальше: обдумывают "чрезвычайные" меры экспортного контроля. Речь о запрете на смартфоны Apple и Huawei. Как это отразится на внутреннем рынке и ценах, выясняло РИА Новости.

Что-то новенькое

В начале декабря ожидающая "вторжения на Украину" заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд сообщила, что Вашингтон обсуждает с союзниками полную изоляцию России от мировых финансов, то есть отключение от международной банковской системы SWIFT. На самом деле это обещают уже лет семь.
Однако теперь действительно что-то новенькое. Как утверждает Reuters со ссылкой на источники в Белом доме, 21 декабря на встрече высокопоставленных американских чиновников предложили "перекрыть России доступ к широкому спектру промышленных и потребительских технологий".

Речь о запрете импорта смартфонов американской Apple, а заодно и китайской Huawei — поскольку комплектующие для этого бренда разработаны в Соединенных Штатах.

По словам источника агентства, официальные лица проведут "консультации с ключевыми партнерами в Европе и Азии, чтобы добиться скоординированных усилий". А для России, подчеркивают, меры будут беспрецедентными.
Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
20 декабря, 15:13
В ЦБ объяснили, почему отключение России от SWIFT невыгодно всем
В Кремле от комментариев воздержались. "Мы не знаем, что это за чиновник и существует ли он вообще", — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Замглавы экономического комитета Совфеда Иван Абрамов заявил, что Россия сможет решить вопросы с поставками на внутренний рынок смартфонов, а также автозапчастей, компонентов самолетов, если США пойдут на такие санкции. Он напомнил, что Москва всегда находила выход из подобных ситуаций, несмотря на противозаконные действия Вашингтона. "По поставкам смартфонов — это выстрелить себе в ногу", — добавил сенатор.

Действительно странно, ведь пострадает американская индустрия. Так, например, для Apple Россия — один из ключевых развивающихся рынков, где компания из Купертино по продажам смартфонов уступает лишь Samsung.

Смартфон компании Apple - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
22 декабря, 18:14В мире
Apple готовится к переходу на новые процессоры

Не отдадут свое

По данным аналитического центра GS Group, за январь — сентябрь в Россию отгрузили 3,3 миллиона смартфонов Apple. Это на 35% больше, чем за тот же период в 2020-м. До конца года, прогнозируют аналитики, показатель может превысить 4,5 миллиона — рекорд за все время присутствия бренда в стране. Для сравнения: в доковидный 2019-й продали 3,39 миллиона айфонов.
У Apple по результатам 2020-го — 19,1% российского рынка в штучном выражении: Xiaomi со второго места пришлось сместиться на третье. А по доходам американцы вообще обошли все бренды, вместе взятые. Потерять столь лакомый кусок из-за причуд чиновников компания и ее партнеры явно не позволят.

"Подобные санкции больше похожи на фантастику. Apple тут же подаст иски в суды США, чтобы либо отменить это решение, либо компенсировать выпадающую прибыль. А следом в суды пойдут поставщики и контрагенты", — указывает Алексей Кричевский, эксперт Академии управления финансами и инвестициями.

Он добавляет, что в таком случае расширится серый рынок смартфонов — ввезенных в страну неофициально.
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
24 сентября, 22:07
Илон Маск заявил, что кризис полупроводников завершится в следующем году

Дефицит полупроводников

Для потребителей это означает лишь одно: гаджеты опять подорожают. Может и рубль ослабеть.
Цены на мобильные устройства двинулись вверх еще летом. Причина — дефицит полупроводников. Сначала это ударило по автомобилям, видеокартам, ноутбукам и бытовой технике. Потом — по смартфонам: производители сокращали производство.

"Поставщики компонентов недооценили скорость восстановления глобального спроса. Сказался и уход с рынка чипов попавшего под санкции китайского гиганта Huawei Kirin, который обеспечивал порядка десяти процентов мирового производства микропроцессоров", — пояснила Светлана Муреева, эксперт компании itel. По оценкам специалистов, в ближайшее время цены не снизятся.

Игроки рынка отмечают и то, что доля бюджетного сегмента смартфонов сокращается, потребители предпочитают модели подороже. Санкции могут перевернуть ситуацию. Вдобавок активизируются и производители, предлагающие сбалансированные решения по цене и "железу". Так что дефицит гаджетов россиянам точно не грозит.
 
ЭкономикаСШАAppleHuawei TechnologiesСмартфоныРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:35Власти Москвы предоставят помощь двум православным храмам в Сирии
02:35Диетолог рассказала, сколько мандаринов можно съедать в день
02:17Эксперт оценил вероятность отказа от доллара во всем мире
02:08Иммунолог: омикрон-штамм может сократить "окно" ревакцинации
02:05СМИ: еще две женщины обвинили актера Криса Нота в домогательствах
02:04Французы высмеяли "обеспокоенную" Россией главу МИД Германии
01:54В Минпросвещения прокомментировали уход школ на ранние каникулы
01:25Tesla заблокирует для водителей доступ к видеоиграм во время движения
01:16Эксперт дал совет, когда нужно распродавать активы на фондовом рынке
00:53Патриарх Антиохийский и всея Востока благословил Россию на защиту правды
00:46Титов предложил внести частные детские сады в закон о материнском капитале
00:15В Минпросвещения рассказали о формате обучения школьников после праздников
23:58Депутат Рады заявил, что СБУ завела на него дело по статье "госизмена"
23:47Петербургский юрист попросила наказать своего коллегу за иск к Деду Морозу
23:43Львова-Белова рассказала о планах вывоза детей-россиян из Сирии
23:39США не намерены затягивать переговоры с Россией, заявил посол Салливан
23:36Заданные вопросы Путину говорят о диалоге власти с народом, заявила депутат
23:32Глава офиса Зеленского обсудил с Салливаном ситуацию вокруг Украины
23:31Посол Салливан не смог сообщить дату и место переговоров с Россией
23:27США не настроены на быстрые переговоры с Россией, заявил посол
Лента новостейМолния
Власти Москвы предоставят помощь двум православным храмам в СирииДиетолог рассказала, сколько мандаринов можно съедать в деньЭксперт оценил вероятность отказа от доллара во всем миреИммунолог: омикрон-штамм может сократить "окно" ревакцинацииСМИ: еще две женщины обвинили актера Криса Нота в домогательствахФранцузы высмеяли "обеспокоенную" Россией главу МИД ГерманииВ Минпросвещения прокомментировали уход школ на ранние каникулыTesla заблокирует для водителей доступ к видеоиграм во время движенияЭксперт дал совет, когда нужно распродавать активы на фондовом рынкеПатриарх Антиохийский и всея Востока благословил Россию на защиту правдыТитов предложил внести частные детские сады в закон о материнском капиталеВ Минпросвещения рассказали о формате обучения школьников после праздниковДепутат Рады заявил, что СБУ завела на него дело по статье "госизмена"Петербургский юрист попросила наказать своего коллегу за иск к Деду МорозуЛьвова-Белова рассказала о планах вывоза детей-россиян из СирииСША не намерены затягивать переговоры с Россией, заявил посол СалливанЗаданные вопросы Путину говорят о диалоге власти с народом, заявила депутатГлава офиса Зеленского обсудил с Салливаном ситуацию вокруг УкраиныПосол Салливан не смог сообщить дату и место переговоров с РоссиейСША не настроены на быстрые переговоры с Россией, заявил посол