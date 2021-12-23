https://ria.ru/20211223/smartfon-1764987556.html

Новый план: Байден захотел оставить Россию без смартфонов

Новый план: Байден захотел оставить Россию без смартфонов - РИА Новости, 23.12.2021

Новый план: Байден захотел оставить Россию без смартфонов

Угрожать России "жесткими санкциями" для США традиция — от SWIFT, например, "отключают" по несколько раз в год. Теперь решили пойти дальше: обдумывают... РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T08:00

2021-12-23T08:00

2021-12-23T12:28

экономика

сша

apple

huawei technologies

смартфоны

россия

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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости, Наталья Дембинская. Угрожать России "жесткими санкциями" для США традиция — от SWIFT, например, "отключают" по несколько раз в год. Теперь решили пойти дальше: обдумывают "чрезвычайные" меры экспортного контроля. Речь о запрете на смартфоны Apple и Huawei. Как это отразится на внутреннем рынке и ценах, выясняло РИА Новости.Что-то новенькоеВ начале декабря ожидающая "вторжения на Украину" заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд сообщила, что Вашингтон обсуждает с союзниками полную изоляцию России от мировых финансов, то есть отключение от международной банковской системы SWIFT. На самом деле это обещают уже лет семь.Однако теперь действительно что-то новенькое. Как утверждает Reuters со ссылкой на источники в Белом доме, 21 декабря на встрече высокопоставленных американских чиновников предложили "перекрыть России доступ к широкому спектру промышленных и потребительских технологий".По словам источника агентства, официальные лица проведут "консультации с ключевыми партнерами в Европе и Азии, чтобы добиться скоординированных усилий". А для России, подчеркивают, меры будут беспрецедентными.В Кремле от комментариев воздержались. "Мы не знаем, что это за чиновник и существует ли он вообще", — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Замглавы экономического комитета Совфеда Иван Абрамов заявил, что Россия сможет решить вопросы с поставками на внутренний рынок смартфонов, а также автозапчастей, компонентов самолетов, если США пойдут на такие санкции. Он напомнил, что Москва всегда находила выход из подобных ситуаций, несмотря на противозаконные действия Вашингтона. "По поставкам смартфонов — это выстрелить себе в ногу", — добавил сенатор.Не отдадут своеПо данным аналитического центра GS Group, за январь — сентябрь в Россию отгрузили 3,3 миллиона смартфонов Apple. Это на 35% больше, чем за тот же период в 2020-м. До конца года, прогнозируют аналитики, показатель может превысить 4,5 миллиона — рекорд за все время присутствия бренда в стране. Для сравнения: в доковидный 2019-й продали 3,39 миллиона айфонов.У Apple по результатам 2020-го — 19,1% российского рынка в штучном выражении: Xiaomi со второго места пришлось сместиться на третье. А по доходам американцы вообще обошли все бренды, вместе взятые. Потерять столь лакомый кусок из-за причуд чиновников компания и ее партнеры явно не позволят.Он добавляет, что в таком случае расширится серый рынок смартфонов — ввезенных в страну неофициально.Дефицит полупроводниковДля потребителей это означает лишь одно: гаджеты опять подорожают. Может и рубль ослабеть.Цены на мобильные устройства двинулись вверх еще летом. Причина — дефицит полупроводников. Сначала это ударило по автомобилям, видеокартам, ноутбукам и бытовой технике. Потом — по смартфонам: производители сокращали производство.Игроки рынка отмечают и то, что доля бюджетного сегмента смартфонов сокращается, потребители предпочитают модели подороже. Санкции могут перевернуть ситуацию. Вдобавок активизируются и производители, предлагающие сбалансированные решения по цене и "железу". Так что дефицит гаджетов россиянам точно не грозит.

https://ria.ru/20211220/swift-1764559373.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211222/apple-1764966252.html

https://ria.ru/20210924/provodniki-1751722940.html

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экономика, сша, apple, huawei technologies, смартфоны, россия