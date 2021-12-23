https://ria.ru/20211223/sluzhba-1765065324.html
Верующих в Греции призвали бронировать место в церкви на службу в Рождество
Верующих в Греции призвали бронировать место в церкви на службу в Рождество - РИА Новости, 23.12.2021
Верующих в Греции призвали бронировать место в церкви на службу в Рождество
Митрополит Яннинский Максим издал циркуляр, по которому верующие должны по телефону резервировать место в церкви на праздничные Рождественские службы. РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T11:53
2021-12-23T11:53
2021-12-23T11:53
религия
греция
рождество христово
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АФИНЫ, 23 дек – РИА Новости. Митрополит Яннинский Максим издал циркуляр, по которому верующие должны по телефону резервировать место в церкви на праздничные Рождественские службы.В циркуляре говорится, что "в святые дни Рождества Господа нашего" разрешается присутствие в церкви верующих из расчета один человек на два квадратных метра, и минимальное расстояние между людьми должно быть два метра. Чтобы обеспечить наибольшее присутствие верующих, издано руководство, которое действует для всех храмов Яннины и прихода в Мецово, говорится в документе, опубликованном на сайте митрополии."Во избежание любого беспорядка и недоразумений верующих просят перед тем, как идти в церковь, связаться по телефону с ответственным в храме и гарантировать присутствие на службе", - говорится в циркуляре.Митрополит просит оставаться дома и не идти в церковь верующих, у которых есть какие-либо симптомы болезни – простуда, кашель, температура и другие.Все верующие в церкви должны носить маску и соблюдать расстояние, говорится в циркуляре.
https://ria.ru/20211216/mitropolit-1763984924.html
https://ria.ru/20210420/paskha-1729065315.html
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греция, рождество христово
АФИНЫ, 23 дек – РИА Новости. Митрополит Яннинский Максим издал циркуляр, по которому верующие должны по телефону резервировать место в церкви на праздничные Рождественские службы.
В циркуляре говорится, что "в святые дни Рождества Господа нашего" разрешается присутствие в церкви верующих из расчета один человек на два квадратных метра, и минимальное расстояние между людьми должно быть два метра. Чтобы обеспечить наибольшее присутствие верующих, издано руководство, которое действует для всех храмов Яннины и прихода в Мецово, говорится в документе, опубликованном на сайте митрополии.
"Во избежание любого беспорядка и недоразумений верующих просят перед тем, как идти в церковь, связаться по телефону с ответственным в храме и гарантировать присутствие на службе", - говорится в циркуляре.
Митрополит просит оставаться дома и не идти в церковь верующих, у которых есть какие-либо симптомы болезни – простуда, кашель, температура и другие.
Все верующие в церкви должны носить маску и соблюдать расстояние, говорится в циркуляре.