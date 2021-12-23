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Байден подписал закон о запрете импорта из китайского Синьцзяна
Байден подписал закон о запрете импорта из китайского Синьцзяна - РИА Новости, 23.12.2021
Байден подписал закон о запрете импорта из китайского Синьцзяна
Президент США Джо Байден подписал закон о запрете импорта из Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая и санкционном преследовании тех, кто несет... РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T19:01
2021-12-23T19:01
2021-12-23T19:01
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джо байден
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ВАШИНГТОН, 23 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден подписал закон о запрете импорта из Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая и санкционном преследовании тех, кто несет ответственность за использование подневольного труда в этом регионе, сообщил Белый дом."В четверг, 23 декабря 2021 года, президент подписал закон H.R. 6256, который запрещает импорт из Синьцзян-Уйгурского автономного района Китайской Народной Республики и вводит санкции в отношении иностранных граждан, ответственных за принудительный труд в регионе", - говорится в пресс-релизе.Власти США заявляли, что действия Китая в отношении уйгуров - местного мусульманского населения - можно расценивать как "геноцид". В Пекине категорически отвергают все обвинения.
https://ria.ru/20211223/kitay-1765158625.html
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в мире, сша, китай, джо байден, синьцзян-уйгурский автономный район, санкции
Байден подписал закон о запрете импорта из китайского Синьцзяна
Президент США Байден подписал закон о запрете импорта из Синьцзян-Уйгурского района Китая