https://ria.ru/20211223/sibiryaki-1765161015.html

Путин назвал сибиряков золотым фондом России

Путин назвал сибиряков золотым фондом России - РИА Новости, 23.12.2021

Путин назвал сибиряков золотым фондом России

Президент РФ Владимир Путин заявил, что не хотел бы жить только в Москве или Санкт-Петербурге, ему также очень нравится Сибирь, а люди, живущие там – золотой... РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T15:49

2021-12-23T15:49

2021-12-23T15:49

большая пресс-конференция владимира путина – 2021

общество

санкт-петербург

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владимир путин

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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что не хотел бы жить только в Москве или Санкт-Петербурге, ему также очень нравится Сибирь, а люди, живущие там – золотой фонд России."Меня спрашивали, где бы вы хотели жить? В Москве или Санкт-Петербурге? В Сибири мне тоже очень нравится. Уникальная экосистема и уникальные люди", - сказал президент в ходе большой ежегодной пресс-конференции.Он добавил, что среди сибиряков "всякие есть", но если говорить в целом, то люди, живущие там – "золотой фонд России по своим ценностям и моральным качествам".По словам Путина, он ездит отдыхать в Сибирь с начала 2000-х годов и считает это частью своей жизни.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

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общество, санкт-петербург, москва, владимир путин, россия