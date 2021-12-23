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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
https://ria.ru/20211223/shkoly-1765069752.html
Две новые школы построили в Сургутском районе Югры
Две новые школы построили в Сургутском районе Югры - РИА Новости, 23.12.2021
Две новые школы построили в Сургутском районе Югры
Две новые школы в общей сложности на 2200 мест начнут работать в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа с 1 сентября 2022 года, сообщил... РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T12:16
2021-12-23T12:16
ханты-мансийский автономный округ
общество
школа
дети
сургутский район
солнечный
ханты-мансийский автономный округ
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 дек – РИА Новости. Две новые школы в общей сложности на 2200 мест начнут работать в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа с 1 сентября 2022 года, сообщил журналистам глава района Андрей Трубецкой.Он отметил, что завершение строительства ожидается уже к маю, далее последует процедура лицензирования. Оба учебных заведения строятся по по концессионным соглашениям. Общая сумма финансирования по каждой школе – 1,6 миллиарда рублей, в том числе бюджету района они обходятся в 250 миллионов рублей каждая. По словам главы района, создание новых школ позволит полностью перейти на односменный режим обучения.Также 2022 году планируется заключить концессионное соглашение на строительство школы на 1100 мест в поселке Белый Яр. "Конкурсные процедуры уже запущены, сейчас готовимся к участию в конкурсном отборе на федеральное финансирование. Если все получится, то в 2022 году будет идти проектирование, в 2023 и 2024 годах – строительство школы", - добавил Трубецкой.
https://ria.ru/20211223/msp-1765066355.html
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общество, школа, дети, сургутский район, солнечный, ханты-мансийский автономный округ, россия
12:16 23.12.2021
 
Две новые школы построили в Сургутском районе Югры

Две новые школы примут учеников с 1 сентября 2022 года в Сургутском районе Югры

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкПреподаватель в школьном кабинете
Преподаватель в школьном кабинете - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
© РИА Новости / Саид Царнаев
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 дек – РИА Новости. Две новые школы в общей сложности на 2200 мест начнут работать в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа с 1 сентября 2022 года, сообщил журналистам глава района Андрей Трубецкой.
"Продолжаем строить две общеобразовательные школы в поселках Нижнесортымский и Солнечный, по 1100 мест каждая. В Нижнесортымском готовность практически 80%, в Солнечном – 65%. Планируем, что обе школы начнут работать уже с 1 сентября 2022 года", - сказал Трубецкой.
Он отметил, что завершение строительства ожидается уже к маю, далее последует процедура лицензирования. Оба учебных заведения строятся по по концессионным соглашениям. Общая сумма финансирования по каждой школе – 1,6 миллиарда рублей, в том числе бюджету района они обходятся в 250 миллионов рублей каждая. По словам главы района, создание новых школ позволит полностью перейти на односменный режим обучения.
Также 2022 году планируется заключить концессионное соглашение на строительство школы на 1100 мест в поселке Белый Яр. "Конкурсные процедуры уже запущены, сейчас готовимся к участию в конкурсном отборе на федеральное финансирование. Если все получится, то в 2022 году будет идти проектирование, в 2023 и 2024 годах – строительство школы", - добавил Трубецкой.
Ханты-Мансийск - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
11:56Ханты-Мансийский Автономный Округ
Число субъектов МСП в Сургутском районе Югры выросло почти на 40%
 
Ханты-Мансийский Автономный ОкругОбществоШколаДетиСургутский районСолнечныйХанты-Мансийский автономный округРоссия
 
 
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