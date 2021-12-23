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Две новые школы построили в Сургутском районе Югры

Две новые школы построили в Сургутском районе Югры - РИА Новости, 23.12.2021

Две новые школы построили в Сургутском районе Югры

Две новые школы в общей сложности на 2200 мест начнут работать в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа с 1 сентября 2022 года, сообщил... РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T12:16

2021-12-23T12:16

2021-12-23T12:16

ханты-мансийский автономный округ

общество

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сургутский район

солнечный

ханты-мансийский автономный округ

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 дек – РИА Новости. Две новые школы в общей сложности на 2200 мест начнут работать в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа с 1 сентября 2022 года, сообщил журналистам глава района Андрей Трубецкой.Он отметил, что завершение строительства ожидается уже к маю, далее последует процедура лицензирования. Оба учебных заведения строятся по по концессионным соглашениям. Общая сумма финансирования по каждой школе – 1,6 миллиарда рублей, в том числе бюджету района они обходятся в 250 миллионов рублей каждая. По словам главы района, создание новых школ позволит полностью перейти на односменный режим обучения.Также 2022 году планируется заключить концессионное соглашение на строительство школы на 1100 мест в поселке Белый Яр. "Конкурсные процедуры уже запущены, сейчас готовимся к участию в конкурсном отборе на федеральное финансирование. Если все получится, то в 2022 году будет идти проектирование, в 2023 и 2024 годах – строительство школы", - добавил Трубецкой.

https://ria.ru/20211223/msp-1765066355.html

сургутский район

солнечный

ханты-мансийский автономный округ

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общество, школа, дети, сургутский район, солнечный, ханты-мансийский автономный округ, россия