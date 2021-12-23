https://ria.ru/20211223/sertifikaty-1765087293.html
Путин призвал бороться с подделками ковид-сертификатов
Путин призвал бороться с подделками ковид-сертификатов - РИА Новости, 23.12.2021
Путин призвал бороться с подделками ковид-сертификатов
Президент Путин уточнил свою позицию в отношении антипрививочников. РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T13:04
2021-12-23T13:04
2021-12-23T13:50
большая пресс-конференция владимира путина – 2021
коронавирус covid-19
владимир путин
коронавирус в россии
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Президент Путин уточнил свою позицию в отношении антипрививочников.Глава государства также подчеркнул, что бороться надо не с законопослушными людьми, а с правонарушениями: подделкой сертификатов о COVID-19.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
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коронавирус covid-19, владимир путин, коронавирус в россии
13:04 23.12.2021 (обновлено: 13:50 23.12.2021)
Путин призвал бороться с подделками ковид-сертификатов
Президент Путин: нужно бороться не с людьми, а с подделками ковид-сертификатов