https://ria.ru/20211223/sertifikaty-1765087293.html

Путин призвал бороться с подделками ковид-сертификатов

Путин призвал бороться с подделками ковид-сертификатов - РИА Новости, 23.12.2021

Путин призвал бороться с подделками ковид-сертификатов

Президент Путин уточнил свою позицию в отношении антипрививочников. РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T13:04

2021-12-23T13:04

2021-12-23T13:50

большая пресс-конференция владимира путина – 2021

коронавирус covid-19

владимир путин

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1b/1756420311_0:238:3072:1966_1920x0_80_0_0_f72b94f9c64d118a57d994694f4e07d3.jpg

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Президент Путин уточнил свою позицию в отношении антипрививочников.Глава государства также подчеркнул, что бороться надо не с законопослушными людьми, а с правонарушениями: подделкой сертификатов о COVID-19.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

коронавирус covid-19, владимир путин, коронавирус в россии