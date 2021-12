https://ria.ru/20211223/sertifikat-1764598286.html

Компания Kraft Heinz получила сертификат Great Place to Work

2021-12-23T13:44

2021-12-23T13:44

2021-12-23T13:44

Компания Kraft Heinz получила сертификат Great Place to Work ("Отличное место работы"). Его присуждает международная организация, специализирующаяся на исследовательской, консалтинговой и образовательной деятельности – Great Place to Work Institute. Сертификат вручается по результатам опроса сотрудников: он подтверждает, что как минимум 65% из них имеют исключительно положительный опыт работы в компании.Great Place to Work отмечает компании с лучшей корпоративной культурой и составляет рейтинги в различных категориях, включая лучшие рабочие места для миллениалов и женщин, культурное многообразие, предприятия малого и среднего бизнеса, а также рейтинги по отдельным отраслям промышленности, странам и регионам мира. Опрос GPTW основан на пяти ключевых ценностях: надежность, справедливость, уважение, дух товарищества и гордость.Сотрудники Kraft Heinz заполнили специальную форму оценки "Индекс доверия", где ответили на вопросы об уважении и справедливости со стороны работодателя, о командном духе и уровне корпоративной культуры в компании. Сертификация признаёт достижения работодателя в формировании доверия клиентов и усилий в области управления корпоративной культурой.В первый же год участия в квалификации Great Place to Work был выбран российский офис ООО "Крафтхайнц Восток", поскольку локальная команда ежегодно достигает высочайших результатов в показателях уровня вовлеченности сотрудников. Получив награду, компания присоединилась к сообществу сертифицированных работодателей по всему миру, среди которых многие известные бренды. Сертификат Great Place to Work – это не только свидетельство высокого уровня корпоративной культуры, но и возможность попасть в список Best Workplaces ("Лучшие места работы"), который ежегодно составляет Great Place to Work Institute.

