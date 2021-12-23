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Компания Kraft Heinz получила сертификат Great Place to Work
Компания Kraft Heinz получила сертификат Great Place to Work - РИА Новости, 23.12.2021
Компания Kraft Heinz получила сертификат Great Place to Work
Компания Kraft Heinz получила сертификат Great Place to Work ("Отличное место работы"). Его присуждает международная организация, специализирующаяся на... РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T13:44
2021-12-23T13:44
технологии
h. j. heinz company
россия
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Компания Kraft Heinz получила сертификат Great Place to Work ("Отличное место работы"). Его присуждает международная организация, специализирующаяся на исследовательской, консалтинговой и образовательной деятельности – Great Place to Work Institute. Сертификат вручается по результатам опроса сотрудников: он подтверждает, что как минимум 65% из них имеют исключительно положительный опыт работы в компании.Great Place to Work отмечает компании с лучшей корпоративной культурой и составляет рейтинги в различных категориях, включая лучшие рабочие места для миллениалов и женщин, культурное многообразие, предприятия малого и среднего бизнеса, а также рейтинги по отдельным отраслям промышленности, странам и регионам мира. Опрос GPTW основан на пяти ключевых ценностях: надежность, справедливость, уважение, дух товарищества и гордость.Сотрудники Kraft Heinz заполнили специальную форму оценки "Индекс доверия", где ответили на вопросы об уважении и справедливости со стороны работодателя, о командном духе и уровне корпоративной культуры в компании. Сертификация признаёт достижения работодателя в формировании доверия клиентов и усилий в области управления корпоративной культурой.В первый же год участия в квалификации Great Place to Work был выбран российский офис ООО "Крафтхайнц Восток", поскольку локальная команда ежегодно достигает высочайших результатов в показателях уровня вовлеченности сотрудников. Получив награду, компания присоединилась к сообществу сертифицированных работодателей по всему миру, среди которых многие известные бренды. Сертификат Great Place to Work – это не только свидетельство высокого уровня корпоративной культуры, но и возможность попасть в список Best Workplaces ("Лучшие места работы"), который ежегодно составляет Great Place to Work Institute.
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технологии, h. j. heinz company, #партнерскийматериал, россия
Партнерский материал
13:44 23.12.2021
 

Компания Kraft Heinz получила сертификат Great Place to Work

© Фото : предоставлено пресс-службой Kraft HeinzКомпания Kraft Heinz получила сертификат Great Place to Work
Компания Kraft Heinz получила сертификат Great Place to Work - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой Kraft Heinz
Компания Kraft Heinz получила сертификат Great Place to Work ("Отличное место работы"). Его присуждает международная организация, специализирующаяся на исследовательской, консалтинговой и образовательной деятельности – Great Place to Work Institute. Сертификат вручается по результатам опроса сотрудников: он подтверждает, что как минимум 65% из них имеют исключительно положительный опыт работы в компании.
Great Place to Work отмечает компании с лучшей корпоративной культурой и составляет рейтинги в различных категориях, включая лучшие рабочие места для миллениалов и женщин, культурное многообразие, предприятия малого и среднего бизнеса, а также рейтинги по отдельным отраслям промышленности, странам и регионам мира. Опрос GPTW основан на пяти ключевых ценностях: надежность, справедливость, уважение, дух товарищества и гордость.
Агентство Fitch. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 13.05.2016
13 мая 2016, 22:22
Fitch подтвердило рейтинг Kraft Heinz на уровне "BBB-"Fitch ожидает, что показатель EBITDA в 2016 году увеличится до 7,5 миллиарда долларов.
Сотрудники Kraft Heinz заполнили специальную форму оценки "Индекс доверия", где ответили на вопросы об уважении и справедливости со стороны работодателя, о командном духе и уровне корпоративной культуры в компании. Сертификация признаёт достижения работодателя в формировании доверия клиентов и усилий в области управления корпоративной культурой.
"Сертификат Great Place to Work, который мы получили в этом году, представляет для нас особую ценность и означает высказанное нашими сотрудниками доверие к компании, –поделилась Мэри Гукасян, генеральный директор Kraft Heinz в России. – Вовлеченность каждого сотрудника, чувство принадлежности и развитие нашей корпоративной культуры всегда находятся в фокусе внимания команды топ-менеджмента компании".
В первый же год участия в квалификации Great Place to Work был выбран российский офис ООО "Крафтхайнц Восток", поскольку локальная команда ежегодно достигает высочайших результатов в показателях уровня вовлеченности сотрудников. Получив награду, компания присоединилась к сообществу сертифицированных работодателей по всему миру, среди которых многие известные бренды. Сертификат Great Place to Work – это не только свидетельство высокого уровня корпоративной культуры, но и возможность попасть в список Best Workplaces ("Лучшие места работы"), который ежегодно составляет Great Place to Work Institute.
"Такая высокая оценка наших действий дает уверенность в том, что сотрудники разделяют наш подход к тому, как мы слушаем, слышим, анализируем и берем в работу их обратную связь. Создание лучших условий для работы и жизни в компании – это перманентный процесс, и мы рады, что сотрудники активно в нем участвуют: дают обратную связь, предлагают свои идеи, реализуют их, поддерживают своих коллег и признают наши общие достижения на пути к созданию отличного места работы", – сказала Оксана Будзинская, директор по персоналу Kraft Heinz в России.
Покупатель в магазине - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
11 октября, 17:48Сказано в эфире
Экономист рассказал, как снизить стоимость продуктов
 
ТехнологииH. J. Heinz CompanyРоссия
 
 
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