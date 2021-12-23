https://ria.ru/20211223/sanktsii-1765185809.html
В Крыму заявили, что приспособились жить в санкционных тисках Запада
В Крыму заявили, что приспособились жить в санкционных тисках Запада - РИА Новости, 23.12.2021
В Крыму заявили, что приспособились жить в санкционных тисках Запада
Крым приспособился жить в санкционных тисках западных стран, и это стало возможным благодаря системной помощи и поддержке федерального центра, заявил РИА... РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T17:08
2021-12-23T17:08
2021-12-23T17:09
в мире
республика крым
владимир путин
александр форманчук
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости. Крым приспособился жить в санкционных тисках западных стран, и это стало возможным благодаря системной помощи и поддержке федерального центра, заявил РИА Новости глава общественной палаты республики Александр Форманчук.Президент РФ Владимир Путин в ходе большой ежегодной пресс-конференции заявил, что вводившие санкции против Крыма страны Запада плевать хотели на интересы крымчан, России и демократию, так как решают свои геополитические вопросы."Крым вынужден жить в санкционных тисках и приспособился к этому. Крым интегрировался в большое российское государственное пространство. Многие проблемы решаются за счет помощи и поддержки федерального центра. Санкции лишь мешают Крыму полноценно интегрироваться в мировое пространство, в том числе ограничивая свободу передвижения крымчан при поездках в западные страны и участие в международных площадках", - сказал Форманчук.По его словам, Крым был лишь поводом для введения санкций, которые стоит расценивать как попытку коллективного Запада не допустить возрождения России как самостоятельного игрока на международной арене."Западу давно не нравилась та самостоятельность и независимость, с которыми Путин возрождал российское государство. Поэтому там использовали Крым в качестве спускового крючка для санкционной войны против России", - сказал Форманчук.
https://ria.ru/20211223/krym-1765163879.html
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в мире, республика крым, владимир путин, александр форманчук, россия
17:08 23.12.2021 (обновлено: 17:09 23.12.2021)
В Крыму заявили, что приспособились жить в санкционных тисках Запада
Глава ОП Крыма Форманчук: полуостров приспособился жить в санкционных тисках Запада