https://ria.ru/20211223/sanktsii-1765185809.html

В Крыму заявили, что приспособились жить в санкционных тисках Запада

В Крыму заявили, что приспособились жить в санкционных тисках Запада - РИА Новости, 23.12.2021

В Крыму заявили, что приспособились жить в санкционных тисках Запада

Крым приспособился жить в санкционных тисках западных стран, и это стало возможным благодаря системной помощи и поддержке федерального центра, заявил РИА... РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T17:08

2021-12-23T17:08

2021-12-23T17:09

в мире

республика крым

владимир путин

александр форманчук

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/01/1752741988_0:87:3078:1818_1920x0_80_0_0_07176afa4731d58b921343b5bf7248fa.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости. Крым приспособился жить в санкционных тисках западных стран, и это стало возможным благодаря системной помощи и поддержке федерального центра, заявил РИА Новости глава общественной палаты республики Александр Форманчук.Президент РФ Владимир Путин в ходе большой ежегодной пресс-конференции заявил, что вводившие санкции против Крыма страны Запада плевать хотели на интересы крымчан, России и демократию, так как решают свои геополитические вопросы."Крым вынужден жить в санкционных тисках и приспособился к этому. Крым интегрировался в большое российское государственное пространство. Многие проблемы решаются за счет помощи и поддержки федерального центра. Санкции лишь мешают Крыму полноценно интегрироваться в мировое пространство, в том числе ограничивая свободу передвижения крымчан при поездках в западные страны и участие в международных площадках", - сказал Форманчук.По его словам, Крым был лишь поводом для введения санкций, которые стоит расценивать как попытку коллективного Запада не допустить возрождения России как самостоятельного игрока на международной арене."Западу давно не нравилась та самостоятельность и независимость, с которыми Путин возрождал российское государство. Поэтому там использовали Крым в качестве спускового крючка для санкционной войны против России", - сказал Форманчук.

https://ria.ru/20211223/krym-1765163879.html

https://ria.ru/20211223/krym-1765110616.html

республика крым

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, республика крым, владимир путин, александр форманчук, россия