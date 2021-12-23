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Салон "Продэкспо Органик" пройдет в Экспоцентре 7-11 февраля
Салон "Продэкспо Органик" пройдет в Экспоцентре 7-11 февраля - РИА Новости, 23.12.2021
Салон "Продэкспо Органик" пройдет в Экспоцентре 7-11 февраля
В рамках 29-й международной выставки продуктов питания, напитков и сырья для их производства "Продэкспо-2022" с 7 по 11 февраля в Экспоцентре пройдет Салон... РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T14:04
2021-12-23T14:54
экономика
экспоцентр
россия
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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. В рамках 29-й международной выставки продуктов питания, напитков и сырья для их производства "Продэкспо-2022" с 7 по 11 февраля в Экспоцентре пройдет Салон "Продэкспо Органик", сообщает пресс-служба Экспоцентра.Ассортимент товаров охватывает все тематики: мясная, молочная, кондитерская продукция, бакалея, овощи, фрукты, напитки, специи, суперфуды. География экспонентов весьма представительная: Италия, Испания, Россия, Бразилия, Турция.Основной костяк салона – хорошо известные потребителям органик-продукции компании-лидеры российского рынка. Салон "Продэкспо Органик" представит в 2022 году и новые бренды. Например, впервые в выставке примет участие российская компания-поставщик органик-продуктов, специй, суперфудов, чая из Индии и Шри-Ланки.Усиливают в следующем году свое присутствие в салоне производители из Турции. Таким образом предложение для закупщиков пополнят органические масла кокоса, авокадо, макадамии, кокосовое масло первого отжима, продукты из какао, шоколадные батончики, пасту и специи.Еще одна знаковая премьера салона – продукция бразильской компании, крупнейшего производителя продуктов из асаи, ягоды-суперфуда, произрастающей в джунглях Амазонки.
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экономика, экспоцентр, россия
14:04 23.12.2021 (обновлено: 14:54 23.12.2021)
 

Салон "Продэкспо Органик" пройдет в Экспоцентре 7-11 февраля

© Фото : ЭкспоцентрСалон "Продэкспо Органик" пройдет в Экспоцентре 7-11 февраля
Салон Продэкспо Органик пройдет в Экспоцентре 7-11 февраля - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
© Фото : Экспоцентр
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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. В рамках 29-й международной выставки продуктов питания, напитков и сырья для их производства "Продэкспо-2022" с 7 по 11 февраля в Экспоцентре пройдет Салон "Продэкспо Органик", сообщает пресс-служба Экспоцентра.
Ассортимент товаров охватывает все тематики: мясная, молочная, кондитерская продукция, бакалея, овощи, фрукты, напитки, специи, суперфуды. География экспонентов весьма представительная: Италия, Испания, Россия, Бразилия, Турция.
Основной костяк салона – хорошо известные потребителям органик-продукции компании-лидеры российского рынка. Салон "Продэкспо Органик" представит в 2022 году и новые бренды. Например, впервые в выставке примет участие российская компания-поставщик органик-продуктов, специй, суперфудов, чая из Индии и Шри-Ланки.
Усиливают в следующем году свое присутствие в салоне производители из Турции. Таким образом предложение для закупщиков пополнят органические масла кокоса, авокадо, макадамии, кокосовое масло первого отжима, продукты из какао, шоколадные батончики, пасту и специи.
Еще одна знаковая премьера салона – продукция бразильской компании, крупнейшего производителя продуктов из асаи, ягоды-суперфуда, произрастающей в джунглях Амазонки.
В Экспоцентре открылась международная выставка Мебель - 2021 - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
22 ноября, 17:57
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ЭкономикаЭкспоцентрРоссия
 
 
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