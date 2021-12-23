https://ria.ru/20211223/sallivan-1765248584.html

США не настроены на быстрые переговоры с Россией, заявил посол

США не настроены на быстрые переговоры с Россией, заявил посол - РИА Новости, 23.12.2021

США не настроены на быстрые переговоры с Россией, заявил посол

США настроены на быстрое продвижение в переговорах с РФ по предложенным Москвой гарантиям безопасности, заявил американский посол в России Джон Салливан. РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T23:27

2021-12-23T23:27

2021-12-23T23:27

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. США настроены на быстрое продвижение в переговорах с РФ по предложенным Москвой гарантиям безопасности, заявил американский посол в России Джон Салливан."Иными словами, мы настроены на быстрое продвижение. Но это требует некоторого времени с нашей стороны, потому что мы должны координировать свои действия с нашими союзниками по НАТО", - сказал дипломат в интервью газете "Коммерсант".Россия опубликовала на прошлой неделе проекты договора с США и соглашения с государствами-членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО, в том числе за счет бывших республик СССР. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование России о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.РФ позитивно оценивает решение о проведении переговоров по системе гарантий безопасности с США в первых числах января и надеется на прогресс в этом направлении, заявил в четверг на пресс-конференции президент России Владимир Путин.

https://ria.ru/20211223/bezopasnost-1765231443.html

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