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Посол Салливан: все шаги по евробезопасности США будут делать вместе с НАТО
Посол Салливан: все шаги по евробезопасности США будут делать вместе с НАТО - РИА Новости, 23.12.2021
Посол Салливан: все шаги по евробезопасности США будут делать вместе с НАТО
Все шаги США в отношении европейской безопасности будут делаться только совместно с НАТО, заявил американский посол в России Джон Салливан. РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T23:08
2021-12-23T23:08
2021-12-23T23:26
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Все шаги США в отношении европейской безопасности будут делаться только совместно с НАТО, заявил американский посол в России Джон Салливан."Нет никого, ни одного президента, которому я служил - а я служил пятерым, - кто был бы более ясен, более решителен в своей приверженности нашим союзникам по НАТО и европейским партнерам по трансатлантическим отношениям. Поэтому все, что Соединенные Штаты делают в отношении европейской безопасности, будет делаться только совместно с нашими союзниками и партнерами", - сказал дипломат в интервью газете "Коммерсант".
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в мире, сша, нато, джон салливан, россия
23:08 23.12.2021 (обновлено: 23:26 23.12.2021)
Посол Салливан: все шаги по евробезопасности США будут делать вместе с НАТО
Посол Салливан: все шаги США по европейской безопасности будут делаться совместно с НАТО