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Что замедлит экономический рост в 2022 году
Эксперт спрогнозировал, что замедлит экономический рост в следующем году - РИА Новости, 23.12.2021
Что замедлит экономический рост в 2022 году
Сейчас перед мировыми центральными банками стоит задача не допустить стагфляции: состояния экономики, когда высокая инфляция сочетается с низкими темпами роста, РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T04:19
2021-12-23T04:19
экономика
александр абрамов
федеральная резервная система сша
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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Сейчас перед мировыми центральными банками стоит задача не допустить стагфляции: состояния экономики, когда высокая инфляция сочетается с низкими темпами роста, рассказал агентству "Прайм" завлабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов.Эксперт не считает меры, принятые регуляторами на прошлой неделе, достаточными для борьбы с инфляцией. В частности, ФРС лишь продолжила сворачивать количественное смягчение, однако деньги, влитые в экономику, никуда не делись, и соответственно инфляционное давление сохранится. Кроме того, отмечает Абрамов, даже при сверхнизких процентных ставках экономический рост продолжает замедляться из-за последствий пандемии (рост цен на энергоресурсы, сбои в цепочках поставок, угрозы локдаунов).В таких условиях стоит ждать, что повышение ставок центробанками, когда оно состоится, окажет ещё более негативное воздействие на итак слабый экономический рост, что приведет к коррекции на фондовых рынках, в первую очередь в акциях высокотехнологических компаний, полагает эксперт.
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экономика, александр абрамов, федеральная резервная система сша
04:19 23.12.2021
 
Эксперт спрогнозировал, что замедлит экономический рост в следующем году

Экономист Абрамов предупредил, что мировая экономика столкнулась с угрозой стагфляции

© Fotolia / Julien EichingerГрафик
График - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
© Fotolia / Julien Eichinger
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Сейчас перед мировыми центральными банками стоит задача не допустить стагфляции: состояния экономики, когда высокая инфляция сочетается с низкими темпами роста, рассказал агентству "Прайм" завлабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов.
Эксперт не считает меры, принятые регуляторами на прошлой неделе, достаточными для борьбы с инфляцией. В частности, ФРС лишь продолжила сворачивать количественное смягчение, однако деньги, влитые в экономику, никуда не делись, и соответственно инфляционное давление сохранится. Кроме того, отмечает Абрамов, даже при сверхнизких процентных ставках экономический рост продолжает замедляться из-за последствий пандемии (рост цен на энергоресурсы, сбои в цепочках поставок, угрозы локдаунов).
Председатель Счётной палаты РФ Алексей Кудрин на XI Гайдаровском форуме - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
10 декабря, 12:55
Кудрин назвал стабильный курс рубля важнейшим фактором для роста экономики
В таких условиях стоит ждать, что повышение ставок центробанками, когда оно состоится, окажет ещё более негативное воздействие на итак слабый экономический рост, что приведет к коррекции на фондовых рынках, в первую очередь в акциях высокотехнологических компаний, полагает эксперт.
 
ЭкономикаАлександр АбрамовФедеральная резервная система США
 
 
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