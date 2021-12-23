https://ria.ru/20211223/rost-1765025508.html

Что замедлит экономический рост в 2022 году

Эксперт спрогнозировал, что замедлит экономический рост в следующем году - РИА Новости, 23.12.2021

Что замедлит экономический рост в 2022 году

Сейчас перед мировыми центральными банками стоит задача не допустить стагфляции: состояния экономики, когда высокая инфляция сочетается с низкими темпами роста, РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T04:19

2021-12-23T04:19

2021-12-23T04:19

экономика

александр абрамов

федеральная резервная система сша

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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Сейчас перед мировыми центральными банками стоит задача не допустить стагфляции: состояния экономики, когда высокая инфляция сочетается с низкими темпами роста, рассказал агентству "Прайм" завлабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов.Эксперт не считает меры, принятые регуляторами на прошлой неделе, достаточными для борьбы с инфляцией. В частности, ФРС лишь продолжила сворачивать количественное смягчение, однако деньги, влитые в экономику, никуда не делись, и соответственно инфляционное давление сохранится. Кроме того, отмечает Абрамов, даже при сверхнизких процентных ставках экономический рост продолжает замедляться из-за последствий пандемии (рост цен на энергоресурсы, сбои в цепочках поставок, угрозы локдаунов).В таких условиях стоит ждать, что повышение ставок центробанками, когда оно состоится, окажет ещё более негативное воздействие на итак слабый экономический рост, что приведет к коррекции на фондовых рынках, в первую очередь в акциях высокотехнологических компаний, полагает эксперт.

https://ria.ru/20211210/rubl-1763103729.html

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экономика, александр абрамов, федеральная резервная система сша