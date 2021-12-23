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США выдвинули России встречные условия для переговоров
Экс-посол США потребовал от России вернуть Крым ради безопасности в Европе - РИА Новости, 23.12.2021
США выдвинули России встречные условия для переговоров
Западу следует согласиться на переговоры с Россией по безопасности, но для сначала нужно выдвинуть встречные условия Кремлю, заявил экс-посол США в Москве Майкл РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T20:44
2021-12-23T20:44
в мире
сша
нато
майкл макфол
россия
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Западу следует согласиться на переговоры с Россией по безопасности, но для сначала нужно выдвинуть встречные условия Кремлю, заявил экс-посол США в Москве Майкл Макфол в статье для The Washington Post.На прошлой неделе МИД опубликовал проекты договора с Вашингтоном и соглашения с НАТО, включающие положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения альянса на восток, в том числе за счет бывших республик СССР, в частности Украины.В статье для WP Макфол заявил, что Москва ранее не выдвигала никаких требований до начала переговоров — так, по его словам, было при работе над договором СНВ-3 и соглашением о вступлении России в ВТО.Однако экс-посол призвал западных лидеров не отказываться от предложения российского президента Владимира Путина и согласиться на переговоры."Некоторые величайшие основы европейской безопасности прошлого &lt;…&gt; сегодня либо не действуют, либо не соответствуют своим первоначальным целям", — пояснил дипломат.Макфол заявил, что ряд условий в опубликованных Россией проектах договоров неприемлем для Запада, но при этом признал, что другие положения в документах "заслуживают обсуждения".Он также призвал исключить из соглашения пункт о нерасширении НАТО на восток и проводить переговоры в рамках ОБСЕ, где помимо России и США должны быть представлены другие страны альянса, а также Украина, Молдавия и страны Закавказья."Нам нужен договор Хельсинки 2.0", — пояснил Макфол.Второе условие дипломата — расширение повестки переговоров. Он обвинил Россию в подрыве европейской безопасности и потребовал вывести вывод воинского контингента из Приднестровья, отозвать признание Южной Осетии и Абхазии, а также вернуть Крым Украине. Также Макфол потребовал вывести из Калининградской области ракетные комплексы "Искандер" и тактическое ядерное оружие.В последнее время на Западе заявляют, что Россия готовит "вторжение" на Украину. В Москве это отрицают, подчеркивая, что никому не угрожают, а передвижение войск по собственной территории не должно никого беспокоить. Как неоднократно отмечали в Кремле, подобные выпады используются в качестве предлога, чтобы разместить у российских границ больше военной техники и сил Североатлантического альянса. Путин уже говорил, что появление вооружений НАТО на территории соседней страны и другие угрозы государственной безопасности Москва будет расценивать как красные линии.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ&gt;&gt;
https://ria.ru/20211223/putin-1765160362.html
https://ria.ru/20211207/sanktsii-1762638162.html
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в мире, сша, нато, майкл макфол, россия
20:44 23.12.2021
 
Экс-посол США потребовал от России вернуть Крым ради безопасности в Европе

Американский дипломат Макфол потребовал от России вернуть Крым ради безопасности в Европе

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкРоссийский триколор на палубе парусника "Херсонес" в Крыму
Российский триколор на палубе парусника Херсонес в Крыму - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Западу следует согласиться на переговоры с Россией по безопасности, но для сначала нужно выдвинуть встречные условия Кремлю, заявил экс-посол США в Москве Майкл Макфол в статье для The Washington Post.
На прошлой неделе МИД опубликовал проекты договора с Вашингтоном и соглашения с НАТО, включающие положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения альянса на восток, в том числе за счет бывших республик СССР, в частности Украины.
В статье для WP Макфол заявил, что Москва ранее не выдвигала никаких требований до начала переговоров — так, по его словам, было при работе над договором СНВ-3 и соглашением о вступлении России в ВТО.
Однако экс-посол призвал западных лидеров не отказываться от предложения российского президента Владимира Путина и согласиться на переговоры.
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в Центральном выставочном зале Манеж - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
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Британцы согласились с требованием Путина гарантировать безопасность России
"Некоторые величайшие основы европейской безопасности прошлого <…> сегодня либо не действуют, либо не соответствуют своим первоначальным целям", — пояснил дипломат.
Макфол заявил, что ряд условий в опубликованных Россией проектах договоров неприемлем для Запада, но при этом признал, что другие положения в документах "заслуживают обсуждения".
Он также призвал исключить из соглашения пункт о нерасширении НАТО на восток и проводить переговоры в рамках ОБСЕ, где помимо России и США должны быть представлены другие страны альянса, а также Украина, Молдавия и страны Закавказья.
"Нам нужен договор Хельсинки 2.0", — пояснил Макфол.
Бывший посол США в России Майкл Макфол - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
7 декабря, 19:18
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Второе условие дипломата — расширение повестки переговоров. Он обвинил Россию в подрыве европейской безопасности и потребовал вывести вывод воинского контингента из Приднестровья, отозвать признание Южной Осетии и Абхазии, а также вернуть Крым Украине. Также Макфол потребовал вывести из Калининградской области ракетные комплексы "Искандер" и тактическое ядерное оружие.
В последнее время на Западе заявляют, что Россия готовит "вторжение" на Украину. В Москве это отрицают, подчеркивая, что никому не угрожают, а передвижение войск по собственной территории не должно никого беспокоить. Как неоднократно отмечали в Кремле, подобные выпады используются в качестве предлога, чтобы разместить у российских границ больше военной техники и сил Североатлантического альянса. Путин уже говорил, что появление вооружений НАТО на территории соседней страны и другие угрозы государственной безопасности Москва будет расценивать как красные линии.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>
Посол США в России Майкл Макфол - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
8 сентября, 03:32
Макфол предположил, как Россия может уничтожить НАТО
 
В миреСШАНАТОМайкл МакфолРоссия
 
 
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