https://ria.ru/20211223/rossiya-1765231084.html

США выдвинули России встречные условия для переговоров

Экс-посол США потребовал от России вернуть Крым ради безопасности в Европе - РИА Новости, 23.12.2021

США выдвинули России встречные условия для переговоров

Западу следует согласиться на переговоры с Россией по безопасности, но для сначала нужно выдвинуть встречные условия Кремлю, заявил экс-посол США в Москве Майкл РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T20:44

2021-12-23T20:44

2021-12-23T20:44

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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Западу следует согласиться на переговоры с Россией по безопасности, но для сначала нужно выдвинуть встречные условия Кремлю, заявил экс-посол США в Москве Майкл Макфол в статье для The Washington Post.На прошлой неделе МИД опубликовал проекты договора с Вашингтоном и соглашения с НАТО, включающие положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения альянса на восток, в том числе за счет бывших республик СССР, в частности Украины.В статье для WP Макфол заявил, что Москва ранее не выдвигала никаких требований до начала переговоров — так, по его словам, было при работе над договором СНВ-3 и соглашением о вступлении России в ВТО.Однако экс-посол призвал западных лидеров не отказываться от предложения российского президента Владимира Путина и согласиться на переговоры."Некоторые величайшие основы европейской безопасности прошлого <…> сегодня либо не действуют, либо не соответствуют своим первоначальным целям", — пояснил дипломат.Макфол заявил, что ряд условий в опубликованных Россией проектах договоров неприемлем для Запада, но при этом признал, что другие положения в документах "заслуживают обсуждения".Он также призвал исключить из соглашения пункт о нерасширении НАТО на восток и проводить переговоры в рамках ОБСЕ, где помимо России и США должны быть представлены другие страны альянса, а также Украина, Молдавия и страны Закавказья."Нам нужен договор Хельсинки 2.0", — пояснил Макфол.Второе условие дипломата — расширение повестки переговоров. Он обвинил Россию в подрыве европейской безопасности и потребовал вывести вывод воинского контингента из Приднестровья, отозвать признание Южной Осетии и Абхазии, а также вернуть Крым Украине. Также Макфол потребовал вывести из Калининградской области ракетные комплексы "Искандер" и тактическое ядерное оружие.В последнее время на Западе заявляют, что Россия готовит "вторжение" на Украину. В Москве это отрицают, подчеркивая, что никому не угрожают, а передвижение войск по собственной территории не должно никого беспокоить. Как неоднократно отмечали в Кремле, подобные выпады используются в качестве предлога, чтобы разместить у российских границ больше военной техники и сил Североатлантического альянса. Путин уже говорил, что появление вооружений НАТО на территории соседней страны и другие угрозы государственной безопасности Москва будет расценивать как красные линии.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>

https://ria.ru/20211223/putin-1765160362.html

https://ria.ru/20211207/sanktsii-1762638162.html

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в мире, сша, нато, майкл макфол, россия