https://ria.ru/20211223/rosnano-1765125855.html

Путин ответил на вопрос о долгах "Роснано"

Путин ответил на вопрос о долгах "Роснано" - РИА Новости, 23.12.2021

Путин ответил на вопрос о долгах "Роснано"

Ситуация с долгами компании "Роснано" непростая, но у нового руководства есть карт-бланш на ее изучение, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T15:03

2021-12-23T15:03

2021-12-23T15:51

большая пресс-конференция владимира путина – 2021

экономика

владимир путин

роснано

анатолий чубайс

сергей куликов

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Ситуация с долгами компании "Роснано" непростая, но у нового руководства есть карт-бланш на ее изучение, заявил президент России Владимир Путин."Действительно, это непростая проблема. Я не буду сейчас называть цифры, кто-то говорит 140 миллиардов, кто-то говорит 102 миллиарда. И по-разному оцениваются эти проблемы в стоимостном выражении правительством и самой компанией", - сказал Путин на пресс-конференции в четверг, комментируя вопрос о долгах "Роснано"."Вы знаете, что к работе приступило новое руководство, у них есть есть карт-бланш на то, чтобы провести объективную оценку, привлечь лучших специалистов для того, чтобы реально оценить ситуацию, которая в компании сложилась", - сказал он.Компания "Роснано" сама должна поработать со своими кредиторами, а не государство, в целом "Роснано" является жизнеспособной компанией, заявил президент России Владимир Путин."Действительно, есть достаточно большой объем гарантий, которые предоставлены правительством Российской Федерации под проекты", - сказал Путин на пресс-конференции в четверг, комментируя вопрос о долгах "Роснано"."Надо сказать, что компания "Роснано" - это по сути венчурная компания, и, не буду скрывать, я был одним из инициаторов создания этой компании... Конечно, в значительной степени непроторенным путем коллеги шли, и ясно, что часть проектов реализовано успешно, а часть, к сожалению, не удалось реализовать. Это рискованные вложения, поэтому государство шло на то, чтобы обеспечить эту работу своими гарантиями", - рассказал глава государства."Но надо посмотреть на реальное состояние, надо чтобы компания, а не государство поработало со своими кредиторами, с банками. Вот Сбербанк избавился от значительной части кредитов, он перепродал их куда-то. Может быть, у руководства Сбербанка была какая-то инсайдерская информация, но тем не менее это сделали. Но, тем не менее, госгарантии существуют, они должны исполняться, но это не исключает работу компании с банками и улучшение своих экономических показателей", - подчеркнул Путин."Кстати, совсем недавно, насколько мне известно, компания погасила часть своих обязательств, своих бумаг из своих собственных средств. Это значит, что компания в целом является жизнеспособной. Но это такой процесс, думаю, что его надо проводить спокойно, исходя из реалий экономической ситуации и тех проектов и программ, которые, конечно, должны приносить доход, потому что компании должны работать в рынке. Мы, разумеется, будем этот процесс поддерживать", - заключил президент.АО "Роснано", созданное в 2011 году путем реорганизации Российской корпорации нанотехнологий, в конце 2020 года было передано в структуру ВЭБа. Тогда главой компании вместо ее основателя Анатолия Чубайса стал Сергей Куликов."Роснано" в середине ноября сообщило, что обсуждает с кредиторами и крупными держателями облигаций возможные сценарии реструктуризации долга. А в середине декабря компания уведомила, что продолжает совместно с банковскими структурами работать над решением для урегулирования вопроса исторически накопленных долговых обязательств. При этом на фоне ведущихся переговоров с кредиторами компания продолжает выполнять свои обязательства по публичным займам.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20211215/rosnano-1763766311.html

https://ria.ru/20211201/rosnano-1761637707.html

https://ria.ru/20201229/chubays-1591379251.html

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экономика, владимир путин, роснано, анатолий чубайс, сергей куликов