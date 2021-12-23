https://ria.ru/20211223/rezervy-1765164994.html

Международные резервы России повторили исторический максимум

Международные резервы России повторили исторический максимум - РИА Новости, 23.12.2021

Международные резервы России повторили исторический максимум

Международные резервы РФ с 10 по 17 декабря увеличились на 0,1% и повторили исторический максимум в 626,3 миллиарда долларов, следует из сообщения Банка России. РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T16:04

2021-12-23T16:04

2021-12-23T16:12

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Международные резервы РФ с 10 по 17 декабря увеличились на 0,1% и повторили исторический максимум в 626,3 миллиарда долларов, следует из сообщения Банка России.Предыдущий рекорд ЦБ зафиксировал 19 ноября - тогда международные резервы РФ также составили 626,3 миллиарда долларов."Международные резервы по состоянию на 17 декабря составили 626,3 миллиарда долларов, увеличившись за неделю на 0,8 миллиарда долларов, или на 0,1%, в результате операций по покупке иностранной валюты в рамках бюджетного правила, частично скомпенсированных отрицательной переоценкой", - говорится в сообщении регулятора.Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).Международные резервы РФ за 2020 год выросли на 7,5% и на 1 января текущего года составляли 595,8 миллиарда долларов.

https://ria.ru/20210415/dollar-1728452657.html

https://ria.ru/20211123/rezervy-1760266464.html

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центральный банк рф (цб рф), россия, экономика