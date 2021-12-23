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Актера из фильма "Один дома" обвинили в нападении на девушку
Актера из фильма "Один дома" обвинили в нападении на девушку - РИА Новости, 23.12.2021
Актера из фильма "Один дома" обвинили в нападении на девушку
Американский актер Девин Рэтрей, сыгравший брата главного героя в фильмах "Один дома" и "Один дома 2", обвиняется в нападении на свою девушку, сообщил Fox News. РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T15:05
2021-12-23T15:05
2021-12-23T15:05
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Американский актер Девин Рэтрей, сыгравший брата главного героя в фильмах "Один дома" и "Один дома 2", обвиняется в нападении на свою девушку, сообщил Fox News.По информации телеканала, Рэтрей был задержан в среду в штате Оклахома по обвинению в домашнем насилии.Отмечается, что в этом месяце актер и его девушка поссорились в баре. Рэтрей расстроился из-за того, что она не стала брать деньги c двух фанатов за карточки с его автографами. После этого пара продолжила спор в гостиничном номере. Мужчина, по словам девушки, в ходе конфликта начал душить ее.Актер был задержан полицией, но затем отпущен под залог в 25 тысяч долларов. Рэтрею предъявлено несколько обвинений.Рождественский комедийный фильм "Один дома" вышел на экраны в 1990 году. Роль главного героя Кевина Маккаллистера исполнил актер Маколей Калкин. Вторая часть "Один дома 2: Потерянный в Нью-Йорке" появилась в 1992 году.
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шоу-бизнес, знаменитости
Актера из фильма "Один дома" обвинили в нападении на девушку
Актера Девина Рэтрея из фильма "Один дома" обвинили в нападении на девушку
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости.
Американский актер Девин Рэтрей, сыгравший брата главного героя в фильмах "Один дома" и "Один дома 2", обвиняется в нападении на свою девушку, сообщил
Fox News.
По информации телеканала, Рэтрей был задержан в среду в штате Оклахома по обвинению в домашнем насилии.
Отмечается, что в этом месяце актер и его девушка поссорились в баре. Рэтрей расстроился из-за того, что она не стала брать деньги c двух фанатов за карточки с его автографами. После этого пара продолжила спор в гостиничном номере. Мужчина, по словам девушки, в ходе конфликта начал душить ее.
Актер был задержан полицией, но затем отпущен под залог в 25 тысяч долларов. Рэтрею предъявлено несколько обвинений.
Рождественский комедийный фильм "Один дома" вышел на экраны в 1990 году. Роль главного героя Кевина Маккаллистера исполнил
актер Маколей Калкин. Вторая часть "Один дома 2: Потерянный в Нью-Йорке" появилась в 1992 году.