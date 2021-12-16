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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211216/culkin-1763797104.html
Не один дома: Маколей Калкин снялся в новой рождественской комедии
Не один дома: Маколей Калкин снялся в новой рождественской комедии - РИА Новости, 16.12.2021
Не один дома: Маколей Калкин снялся в новой рождественской комедии
В Сети появился трейлер комедийного сериала "All my friends" ("Все мои друзья"), сообщает Pitchfork. РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T03:20
2021-12-16T03:20
культура
новости культуры
кино и сериалы
маколей калкин
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. В Сети появился трейлер комедийного сериала "All my friends" ("Все мои друзья"), сообщает Pitchfork. Это новый проект американской музыкальной группы LCD Soundsystem. Снят он в стиле ситкомов 1990-х. Главные роли в нем исполнили юмористы и актеры. Они сыграли участников коллектива. Одна из звезд шоу — Маколей Калкин. Ролик выглядит как заставка сериала — в кадре по очереди появляются персонажи комедии, а в титрах прописывается, кого именно сыграл тот или иной актер. Среди героев ленты и кукла-марионетка. "Я уже покорил мир кино, а Джеймс (Джеймс Мерфи — лидер LCD Soundsystem, — Прим. Ред.) — музыкальную индустрию, теперь настала очередь ситкомов — наивысшей формы искусства", — говорит известный комик и режиссер шоу Эрик Верхейм. По его словам, над созданием этого сериала он и Мерфи работали 15 лет. Кроме Калкина в сериале снимались Апарна Нанчерла, Джон Дэйли, Кристин Ко и другие. Маколей Калкин стал звездной кино в очень юном возрасте. Известность ему принесла рождественская комедия "Один дома", чья премьера прошла в 1990 году. Премьера новой комедии с Калкиным состоится 23 декабря во время рождественского шоу LCD Soundsystem, которое покажут на Twitch-канале Amazon Music и на стриминговой платформе Prime Video.
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новости культуры, кино и сериалы, маколей калкин
03:20 16.12.2021
 
Не один дома: Маколей Калкин снялся в новой рождественской комедии

Маколей Калкин снялся в ситкоме "All my friends"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. В Сети появился трейлер комедийного сериала "All my friends" ("Все мои друзья"), сообщает Pitchfork.
Это новый проект американской музыкальной группы LCD Soundsystem. Снят он в стиле ситкомов 1990-х. Главные роли в нем исполнили юмористы и актеры. Они сыграли участников коллектива. Одна из звезд шоу — Маколей Калкин.
Ролик выглядит как заставка сериала — в кадре по очереди появляются персонажи комедии, а в титрах прописывается, кого именно сыграл тот или иной актер. Среди героев ленты и кукла-марионетка.
"Я уже покорил мир кино, а Джеймс (Джеймс Мерфи — лидер LCD Soundsystem, — Прим. Ред.) — музыкальную индустрию, теперь настала очередь ситкомов — наивысшей формы искусства", — говорит известный комик и режиссер шоу Эрик Верхейм.
По его словам, над созданием этого сериала он и Мерфи работали 15 лет.
Кроме Калкина в сериале снимались Апарна Нанчерла, Джон Дэйли, Кристин Ко и другие.
Маколей Калкин стал звездной кино в очень юном возрасте. Известность ему принесла рождественская комедия "Один дома", чья премьера прошла в 1990 году.
Премьера новой комедии с Калкиным состоится 23 декабря во время рождественского шоу LCD Soundsystem, которое покажут на Twitch-канале Amazon Music и на стриминговой платформе Prime Video.
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