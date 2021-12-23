https://ria.ru/20211223/remdesivir-1765053287.html
"Ремдесивир" снижает риск тяжелой формы COVID-19, показали исследования
"Ремдесивир" снижает риск тяжелой формы COVID-19, показали исследования - РИА Новости, 23.12.2021
"Ремдесивир" снижает риск тяжелой формы COVID-19, показали исследования
Препарат ремдесивир снижает на 87% риск развития тяжелой формы коронавируса, требующей госпитализации или приводящей к смерти, среди людей с хроническими... РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T10:52
2021-12-23T10:52
2021-12-23T10:59
распространение коронавируса
в мире
испания
сша
дания
здоровье - общество
коронавирусы
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149207/23/1492072346_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_22b3c6e8fe159c72fc6b8fd85bf24b0d.jpg
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Препарат ремдесивир снижает на 87% риск развития тяжелой формы коронавируса, требующей госпитализации или приводящей к смерти, среди людей с хроническими заболеваниями, следует из результатов международного исследования, опубликованного в издании New England Journal of Medicine.Исследование проводили ученые из разных стран, в том числе из США, Великобритании, Дании, Испании. В нем принимали участие 562 пациента с хроническими заболеваниями, в частности, сахарным диабетом, ожирением и гипертонией. Средний возраст участников составлял 50 лет. В ходе исследования 279 человек получали по меньшей мере одну дозу ремдесивира, а 283 человека - плацебо."Среди амбулаторных пациентов с высоким риском прогрессирования COVID-19 трехдневный курс ремдесивира обеспечил приемлемую степень безопасности и снизил риск госпитализации или смерти на 87% по сравнению с плацебо", - говорится в исследовании.Лишь два человека, проходивших курс ремдесивира, были госпитализированы из-за коронавируса, в то время как в группе участников, принимавших плацебо, количество госпитализаций возросло до 15. Ни один из пациентов в обеих группах не умер в течение 28 дней с момента заражения COVID-19.Кроме того, пациенты из группы плацебо чаще обращались к врачу из-за коронавируса, чем люди, принимавшие ремдесивир.В июне 2020 года стало известно, что в ЕС разрешено применение препарата ремдесивир для лечения определенных категорий пациентов с коронавирусом. Считается, что препарат препятствует воспроизводству вируса, предотвращая его размножение внутри клеток организма человека.
https://ria.ru/20211207/preparat-1762575234.html
https://ria.ru/20210313/remdesivir-1601041571.html
испания
сша
дания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149207/23/1492072346_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0d050671d8a0a7a8ad9114c9566e541b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, испания, сша, дания, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
10:52 23.12.2021 (обновлено: 10:59 23.12.2021)
"Ремдесивир" снижает риск тяжелой формы COVID-19, показали исследования
Исследования: препарат "Ремдесивир" на 87% снижает риск тяжелой формы COVID-19