https://ria.ru/20211223/remdesivir-1765053287.html

"Ремдесивир" снижает риск тяжелой формы COVID-19, показали исследования

"Ремдесивир" снижает риск тяжелой формы COVID-19, показали исследования - РИА Новости, 23.12.2021

"Ремдесивир" снижает риск тяжелой формы COVID-19, показали исследования

Препарат ремдесивир снижает на 87% риск развития тяжелой формы коронавируса, требующей госпитализации или приводящей к смерти, среди людей с хроническими... РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T10:52

2021-12-23T10:52

2021-12-23T10:59

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Препарат ремдесивир снижает на 87% риск развития тяжелой формы коронавируса, требующей госпитализации или приводящей к смерти, среди людей с хроническими заболеваниями, следует из результатов международного исследования, опубликованного в издании New England Journal of Medicine.Исследование проводили ученые из разных стран, в том числе из США, Великобритании, Дании, Испании. В нем принимали участие 562 пациента с хроническими заболеваниями, в частности, сахарным диабетом, ожирением и гипертонией. Средний возраст участников составлял 50 лет. В ходе исследования 279 человек получали по меньшей мере одну дозу ремдесивира, а 283 человека - плацебо."Среди амбулаторных пациентов с высоким риском прогрессирования COVID-19 трехдневный курс ремдесивира обеспечил приемлемую степень безопасности и снизил риск госпитализации или смерти на 87% по сравнению с плацебо", - говорится в исследовании.Лишь два человека, проходивших курс ремдесивира, были госпитализированы из-за коронавируса, в то время как в группе участников, принимавших плацебо, количество госпитализаций возросло до 15. Ни один из пациентов в обеих группах не умер в течение 28 дней с момента заражения COVID-19.Кроме того, пациенты из группы плацебо чаще обращались к врачу из-за коронавируса, чем люди, принимавшие ремдесивир.В июне 2020 года стало известно, что в ЕС разрешено применение препарата ремдесивир для лечения определенных категорий пациентов с коронавирусом. Считается, что препарат препятствует воспроизводству вируса, предотвращая его размножение внутри клеток организма человека.

https://ria.ru/20211207/preparat-1762575234.html

https://ria.ru/20210313/remdesivir-1601041571.html

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