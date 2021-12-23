https://ria.ru/20211223/razval-1765099599.html

Путин рассказал о двойной агентуре, докладывавшей о попытках развала России

Путин рассказал о двойной агентуре, докладывавшей о попытках развала России - РИА Новости, 23.12.2021

Путин рассказал о двойной агентуре, докладывавшей о попытках развала России

Президент РФ Владимир Путин рассказал, как ФСБ работала с двойной агентурой, которая докладывала о попытках развала России. РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T13:41

2021-12-23T13:41

2021-12-23T14:05

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

россия

большая пресс-конференция владимира путина – 2021

политика

владимир путин

центральное разведывательное управление (цру)

северный кавказ

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал, как ФСБ работала с двойной агентурой, которая докладывала о попытках развала России.По его словам, на российских объектах ядерного оружейного комплекса сидели представители американских служб, ходили туда на работу, в правительстве РФ работали многочисленные советники, в том числе кадровые сотрудники ЦРУ."Ну, чего вам еще больше-то надо было? Зачем надо было поддерживать террористов на Северном Кавказе и использовать террористические явно организации для попыток развала РФ? Ну, это же делали, и я, как бывший директор ФСБ, это знаю наверняка. Мы работали с двойной агентурой, они нам докладывали, какие задачи перед ними ставили западные спецслужбы. Но зачем это надо было делать? Наоборот, надо было относиться к России как к возможному союзнику, укреплять его. Нет, все наоборот, попытка дальнейшего развала", - сказал Путин в ходе большой пресс-конференции.Двойными агентами называются люди, работающие одновременно на спецслужбы двух противоборствующих стран.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20211223/istoriya-1765086606.html

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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, политика, владимир путин, центральное разведывательное управление (цру), северный кавказ