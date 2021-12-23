https://ria.ru/20211223/razdel-1765159614.html

Польша, Румыния и Венгрия готовятся к разделу Украины

В Раде заявили о риске раздела Украины между тремя странами - РИА Новости, 23.12.2021

Польша, Румыния и Венгрия готовятся к разделу Украины

Депутат Верховной рады Максим Бужанский заявил о территориальных претензиях нескольких стран Европы к Украине. Об этом пишет сайт ukranews.com. РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T15:44

2021-12-23T15:44

2021-12-23T17:08

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украина

киев

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бухарест

верховная рада украины

максим бужанский

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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Депутат Верховной рады Максим Бужанский заявил о территориальных претензиях нескольких стран Европы к Украине. Об этом пишет сайт ukranews.com.По мнению парламентария, польский, румынский и венгерский реваншизмы никуда не делись. Слабость Киева играет им на руку и дает возможность пересмотреть историю региона."Эти попытки <…> ставят под сомнение законность пребывания в составе Украины Закарпатья, Буковины и Западной Украины, естественно", — сказал Бужанский.Как уточнил политик, Варшава, Будапешт и Бухарест раздают жителям перечисленных областей свои паспорта, создавая потенциально взрывоопасную ситуацию. По словам депутата, Венгрия открыто ведет политику, направленную на отторжение нескольких регионов, и может ввести войска для "защиты венгерского населения".Закарпатье ранее входило в состав Австрийской империи. После распада монархии Габсбургов в результате Первой мировой войны оно отошло к Чехословакии. С 1939 года часть этой территории захватила Венгрия, однако после разгрома гитлеровской Германии в Москве подписали соглашение о вхождении области в состав Украинской ССР.

https://ria.ru/20211215/vengriya-1763762151.html

https://ria.ru/20211113/regiony-1758923236.html

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варшава

бухарест

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в мире, будапешт, украина, киев, варшава, бухарест, верховная рада украины, максим бужанский