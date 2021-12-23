https://ria.ru/20211223/ranenie-1765056133.html
Красноярец ранил ножом медика и двух полицейских
Красноярец ранил ножом медика и двух полицейских - РИА Новости, 23.12.2021
Красноярец ранил ножом медика и двух полицейских
В Красноярске задержан мужчина, который напал с ножом и ранил медика и двух полицейских, сообщает пресс-служба регионального главка СК. РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T11:10
2021-12-23T11:10
2021-12-23T11:10
происшествия
красноярск
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здоровье - общество
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КРАСНОЯРСК, 23 дек - РИА Новости. В Красноярске задержан мужчина, который напал с ножом и ранил медика и двух полицейских, сообщает пресс-служба регионального главка СК.В ведомстве пояснили, что в полицию поступило сообщение от жительницы Красноярска, что ее брат бьет мать. Полицейские прибыли в квартиру и, увидев, что мужчина не в себе, вызвали медиков."Во время осмотра медиками мужчина распылил в воздух газовый баллончик и нанес врачу один удар ножом в область спины. Тут же сотрудники полиции предприняли меры к задержанию подозреваемого и доставлению его в отдел полиции. Мужчина… нанес полицейским ножевые ранения в область бедер", - говорится в сообщении.В региональном главке МВД добавили, что полицейские, несмотря на ранения, обезвредили нападавшего, вызвали скорую помощь и сообщили о случившемся в дежурную часть. Также коллегам помощь в задержании оказали прибывшие росгвардейцы.В СК уточнили, что возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти, опасного для здоровья. Злоумышленник арестован. Врач был доставлен в больницу, его здоровью ничего не угрожает. Полицейским также оказана медпомощь.
https://ria.ru/20211220/nozh-1764513234.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, красноярск, следственный комитет россии (ск рф), здоровье - общество
Красноярец ранил ножом медика и двух полицейских
В Красноярске задержали мужчину, ранившего ножом медика и двух полицейских
КРАСНОЯРСК, 23 дек - РИА Новости.
В Красноярске
задержан мужчина, который напал с ножом и ранил медика и двух полицейских, сообщает пресс-служба регионального главка СК
.
В ведомстве пояснили, что в полицию поступило сообщение от жительницы Красноярска, что ее брат бьет мать. Полицейские прибыли в квартиру и, увидев, что мужчина не в себе, вызвали медиков.
"Во время осмотра медиками мужчина распылил в воздух газовый баллончик и нанес врачу один удар ножом в область спины. Тут же сотрудники полиции предприняли меры к задержанию подозреваемого и доставлению его в отдел полиции. Мужчина… нанес полицейским ножевые ранения в область бедер", - говорится в сообщении.
В региональном главке МВД добавили, что полицейские, несмотря на ранения, обезвредили нападавшего, вызвали скорую помощь и сообщили о случившемся в дежурную часть. Также коллегам помощь в задержании оказали прибывшие росгвардейцы.
В СК уточнили, что возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти, опасного для здоровья. Злоумышленник арестован. Врач был доставлен в больницу, его здоровью ничего не угрожает. Полицейским также оказана медпомощь.