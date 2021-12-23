https://ria.ru/20211223/rakety-1765100028.html
Путин рассказал о требовании не размещать ракеты США у границ России
Путин рассказал о требовании не размещать ракеты США у границ России - РИА Новости, 23.12.2021
Путин рассказал о требовании не размещать ракеты США у границ России
Президент РФ Владимир Путин предложил американцам подумать, что было бы, если бы Россия поставила свои ракеты на границе США с Канадой или Мексикой. РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T13:42
2021-12-23T13:42
2021-12-23T14:20
большая пресс-конференция владимира путина – 2021
владимир путин
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безопасность
сша
нато
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил американцам подумать, что было бы, если бы Россия поставила свои ракеты на границе США с Канадой или Мексикой."Мы ясно и четко дали понять, что дальнейшее движение НАТО на восток неприемлемо. Ну и чего здесь непонятного? Мы что ли ставим ракеты рядом с границами США? Нет. Это США своими ракетами пришли к нашему дому. На пороге нашего дома находятся уже. Разве это какое-то избыточное требование - не ставить никаких ударных систем у нашего дома? Чего здесь необычного?" - спросил президент на своей большой пресс-конференции, общаясь с британской журналисткой.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
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владимир путин, россия, безопасность, сша, нато
13:42 23.12.2021 (обновлено: 14:20 23.12.2021)
Путин рассказал о требовании не размещать ракеты США у границ России
Путин: не размещать американские ракеты у границ России не является избыточным требованием