Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211223/qr-kod-1765049066.html
В Якутии отменили QR-коды для посещения ТЦ
В Якутии отменили QR-коды для посещения ТЦ - РИА Новости, 23.12.2021
В Якутии отменили QR-коды для посещения ТЦ
Требование по допуску граждан в торговые центры по QR-кодам отменили в Якутии, сообщает региональный оперативный штаб. РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T10:26
2021-12-23T10:26
распространение коронавируса
общество
айсен николаев
коронавирусы
республика саха (якутия)
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0a/1758459956_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_f708ab2e30ee256533b123d6259c991a.jpg
ЯКУТСК, 23 дек – РИА Новости. Требование по допуску граждан в торговые центры по QR-кодам отменили в Якутии, сообщает региональный оперативный штаб."Требование о предъявлении QR-кода вакцинированного от коронавируса или переболевшего для допуска в торгово-развлекательные центры, торговые центры, торговые комплексы, с сегодняшнего дня отменятся. Соответствующий указ глава Якутии Айсен Николаев подписал сегодня, 23 декабря", - рассказали в оперштабе.Отмечается, что смягчение ограничительных мер обосновано улучшением санитарно-эпидемиологической ситуации по новой коронавирусной инфекции и повышения количества показателей вакцинации взрослого населения."Согласно новому указу, проведение официальных спортивных мероприятий, включённых в Единый календарный план физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий Республики Саха (Якутия), допускается при половине заполняемости зрительного зала. Ранее соревнования проходили без участия зрителей. Кроме того, режим работы предприятий общественного питания, в том числе банкетных залов, продлевается до 01:00 часов", - добавили в оперативном штабе.Указ вступил в силу со дня его подписания.Ранее сообщалось о том, что парламент Якутии принял решение поддержать законопроект о QR-кодах в общественных местах.Глава Якутии Айсен Николаев заявил РИА Новости, что в регионе сокращается количество больных COVID-19, принято решение о смягчении режима работы общепита.
https://ria.ru/20211222/peterburg-1764928630.html
республика саха (якутия)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0a/1758459956_91:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_6a6c819b4bd2205ec03fe2fc19c5cae6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, айсен николаев, коронавирусы, республика саха (якутия), коронавирус covid-19, коронавирус в россии
10:26 23.12.2021
 
В Якутии отменили QR-коды для посещения ТЦ

В Якутии отменили QR-коды для посещения торговых центров

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкQR-код
QR-код - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 23 дек – РИА Новости. Требование по допуску граждан в торговые центры по QR-кодам отменили в Якутии, сообщает региональный оперативный штаб.
"Требование о предъявлении QR-кода вакцинированного от коронавируса или переболевшего для допуска в торгово-развлекательные центры, торговые центры, торговые комплексы, с сегодняшнего дня отменятся. Соответствующий указ глава Якутии Айсен Николаев подписал сегодня, 23 декабря", - рассказали в оперштабе.
В каких регионах России введена обязательная вакцинация и QR-коды
21 июня, 12:49Инфографика
В каких регионах России введена обязательная вакцинация и QR-коды
Инфографика
Посмотреть
Отмечается, что смягчение ограничительных мер обосновано улучшением санитарно-эпидемиологической ситуации по новой коронавирусной инфекции и повышения количества показателей вакцинации взрослого населения.
"Согласно новому указу, проведение официальных спортивных мероприятий, включённых в Единый календарный план физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий Республики Саха (Якутия), допускается при половине заполняемости зрительного зала. Ранее соревнования проходили без участия зрителей. Кроме того, режим работы предприятий общественного питания, в том числе банкетных залов, продлевается до 01:00 часов", - добавили в оперативном штабе.
Указ вступил в силу со дня его подписания.
Ранее сообщалось о том, что парламент Якутии принял решение поддержать законопроект о QR-кодах в общественных местах.
Глава Якутии Айсен Николаев заявил РИА Новости, что в регионе сокращается количество больных COVID-19, принято решение о смягчении режима работы общепита.
10 юбилейная Рождественская ярмарка в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
Вчера, 16:39Туризм
В Петербурге рестораны в новогоднюю ночь будут работать без QR-кодов
 
Распространение коронавирусаОбществоАйсен НиколаевКоронавирусыРеспублика Саха (Якутия)Коронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:35Власти Москвы предоставят помощь двум православным храмам в Сирии
02:35Диетолог рассказала, сколько мандаринов можно съедать в день
02:17Эксперт оценил вероятность отказа от доллара во всем мире
02:08Иммунолог: омикрон-штамм может сократить "окно" ревакцинации
02:05СМИ: еще две женщины обвинили актера Криса Нота в домогательствах
02:04Французы высмеяли "обеспокоенную" Россией главу МИД Германии
01:54В Минпросвещения прокомментировали уход школ на ранние каникулы
01:25Tesla заблокирует для водителей доступ к видеоиграм во время движения
01:16Эксперт дал совет, когда нужно распродавать активы на фондовом рынке
00:53Патриарх Антиохийский и всея Востока благословил Россию на защиту правды
00:46Титов предложил внести частные детские сады в закон о материнском капитале
00:15В Минпросвещения рассказали о формате обучения школьников после праздников
23:58Депутат Рады заявил, что СБУ завела на него дело по статье "госизмена"
23:47Петербургский юрист попросила наказать своего коллегу за иск к Деду Морозу
23:43Львова-Белова рассказала о планах вывоза детей-россиян из Сирии
23:39США не намерены затягивать переговоры с Россией, заявил посол Салливан
23:36Заданные вопросы Путину говорят о диалоге власти с народом, заявила депутат
23:32Глава офиса Зеленского обсудил с Салливаном ситуацию вокруг Украины
23:31Посол Салливан не смог сообщить дату и место переговоров с Россией
23:27США не настроены на быстрые переговоры с Россией, заявил посол
Лента новостейМолния
Власти Москвы предоставят помощь двум православным храмам в СирииДиетолог рассказала, сколько мандаринов можно съедать в деньЭксперт оценил вероятность отказа от доллара во всем миреИммунолог: омикрон-штамм может сократить "окно" ревакцинацииСМИ: еще две женщины обвинили актера Криса Нота в домогательствахФранцузы высмеяли "обеспокоенную" Россией главу МИД ГерманииВ Минпросвещения прокомментировали уход школ на ранние каникулыTesla заблокирует для водителей доступ к видеоиграм во время движенияЭксперт дал совет, когда нужно распродавать активы на фондовом рынкеПатриарх Антиохийский и всея Востока благословил Россию на защиту правдыТитов предложил внести частные детские сады в закон о материнском капиталеВ Минпросвещения рассказали о формате обучения школьников после праздниковДепутат Рады заявил, что СБУ завела на него дело по статье "госизмена"Петербургский юрист попросила наказать своего коллегу за иск к Деду МорозуЛьвова-Белова рассказала о планах вывоза детей-россиян из СирииСША не намерены затягивать переговоры с Россией, заявил посол СалливанЗаданные вопросы Путину говорят о диалоге власти с народом, заявила депутатГлава офиса Зеленского обсудил с Салливаном ситуацию вокруг УкраиныПосол Салливан не смог сообщить дату и место переговоров с РоссиейСША не настроены на быстрые переговоры с Россией, заявил посол