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В Якутии отменили QR-коды для посещения ТЦ
В Якутии отменили QR-коды для посещения ТЦ - РИА Новости, 23.12.2021
В Якутии отменили QR-коды для посещения ТЦ
Требование по допуску граждан в торговые центры по QR-кодам отменили в Якутии, сообщает региональный оперативный штаб. РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T10:26
2021-12-23T10:26
2021-12-23T10:26
распространение коронавируса
общество
айсен николаев
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ЯКУТСК, 23 дек – РИА Новости. Требование по допуску граждан в торговые центры по QR-кодам отменили в Якутии, сообщает региональный оперативный штаб."Требование о предъявлении QR-кода вакцинированного от коронавируса или переболевшего для допуска в торгово-развлекательные центры, торговые центры, торговые комплексы, с сегодняшнего дня отменятся. Соответствующий указ глава Якутии Айсен Николаев подписал сегодня, 23 декабря", - рассказали в оперштабе.Отмечается, что смягчение ограничительных мер обосновано улучшением санитарно-эпидемиологической ситуации по новой коронавирусной инфекции и повышения количества показателей вакцинации взрослого населения."Согласно новому указу, проведение официальных спортивных мероприятий, включённых в Единый календарный план физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий Республики Саха (Якутия), допускается при половине заполняемости зрительного зала. Ранее соревнования проходили без участия зрителей. Кроме того, режим работы предприятий общественного питания, в том числе банкетных залов, продлевается до 01:00 часов", - добавили в оперативном штабе.Указ вступил в силу со дня его подписания.Ранее сообщалось о том, что парламент Якутии принял решение поддержать законопроект о QR-кодах в общественных местах.Глава Якутии Айсен Николаев заявил РИА Новости, что в регионе сокращается количество больных COVID-19, принято решение о смягчении режима работы общепита.
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РИА Новости
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общество, айсен николаев, коронавирусы, республика саха (якутия), коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В Якутии отменили QR-коды для посещения ТЦ
В Якутии отменили QR-коды для посещения торговых центров
ЯКУТСК, 23 дек – РИА Новости.
Требование по допуску граждан в торговые центры по QR-кодам отменили в Якутии
, сообщает региональный оперативный штаб.
"Требование о предъявлении QR-кода вакцинированного от коронавируса или переболевшего для допуска в торгово-развлекательные центры, торговые центры, торговые комплексы, с сегодняшнего дня отменятся. Соответствующий указ глава Якутии Айсен Николаев
подписал сегодня, 23 декабря", - рассказали в оперштабе.
Отмечается, что смягчение ограничительных мер обосновано улучшением санитарно-эпидемиологической ситуации по новой коронавирусной инфекции и повышения количества показателей вакцинации взрослого населения.
"Согласно новому указу, проведение официальных спортивных мероприятий, включённых в Единый календарный план физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий Республики Саха (Якутия), допускается при половине заполняемости зрительного зала. Ранее соревнования проходили без участия зрителей. Кроме того, режим работы предприятий общественного питания, в том числе банкетных залов, продлевается до 01:00 часов", - добавили в оперативном штабе.
Указ вступил в силу со дня его подписания.
Ранее сообщалось о том, что парламент Якутии принял решение поддержать законопроект о QR-кодах в общественных местах.
Глава Якутии Айсен Николаев заявил РИА Новости, что в регионе сокращается количество больных COVID-19, принято решение о смягчении режима работы общепита.