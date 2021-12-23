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В Якутии отменили QR-коды для посещения ТЦ

В Якутии отменили QR-коды для посещения ТЦ - РИА Новости, 23.12.2021

В Якутии отменили QR-коды для посещения ТЦ

Требование по допуску граждан в торговые центры по QR-кодам отменили в Якутии, сообщает региональный оперативный штаб. РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T10:26

2021-12-23T10:26

2021-12-23T10:26

распространение коронавируса

общество

айсен николаев

коронавирусы

республика саха (якутия)

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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ЯКУТСК, 23 дек – РИА Новости. Требование по допуску граждан в торговые центры по QR-кодам отменили в Якутии, сообщает региональный оперативный штаб."Требование о предъявлении QR-кода вакцинированного от коронавируса или переболевшего для допуска в торгово-развлекательные центры, торговые центры, торговые комплексы, с сегодняшнего дня отменятся. Соответствующий указ глава Якутии Айсен Николаев подписал сегодня, 23 декабря", - рассказали в оперштабе.Отмечается, что смягчение ограничительных мер обосновано улучшением санитарно-эпидемиологической ситуации по новой коронавирусной инфекции и повышения количества показателей вакцинации взрослого населения."Согласно новому указу, проведение официальных спортивных мероприятий, включённых в Единый календарный план физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий Республики Саха (Якутия), допускается при половине заполняемости зрительного зала. Ранее соревнования проходили без участия зрителей. Кроме того, режим работы предприятий общественного питания, в том числе банкетных залов, продлевается до 01:00 часов", - добавили в оперативном штабе.Указ вступил в силу со дня его подписания.Ранее сообщалось о том, что парламент Якутии принял решение поддержать законопроект о QR-кодах в общественных местах.Глава Якутии Айсен Николаев заявил РИА Новости, что в регионе сокращается количество больных COVID-19, принято решение о смягчении режима работы общепита.

https://ria.ru/20211222/peterburg-1764928630.html

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общество, айсен николаев, коронавирусы, республика саха (якутия), коронавирус covid-19, коронавирус в россии