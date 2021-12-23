https://ria.ru/20211223/pytki-1765109947.html

Путин призвал правозащитников к участию в расследовании пыток в колониях

Путин призвал правозащитников к участию в расследовании пыток в колониях - РИА Новости, 23.12.2021

Путин призвал правозащитников к участию в расследовании пыток в колониях

При расследовании пыток в системе ФСИН нужно использовать возможности правозащитных организаций, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T14:12

2021-12-23T14:12

2021-12-23T15:28

большая пресс-конференция владимира путина – 2021

владимир путин

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152512/03/1525120320_0:175:3076:1905_1920x0_80_0_0_6b441bdb8c95d42eba0d854e0fe5b028.jpg

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. При расследовании пыток в системе ФСИН нужно использовать возможности правозащитных организаций, заявил президент РФ Владимир Путин.Во время итоговой пресс-конференции главе государства задали вопрос о пытках в системе ФСИН. Он ответил, что прежде всего при оценке ситуации нужно опираться на данные следствия, проблема есть, но нужно работать спокойно и опираться на добросовестное, полноценное расследование."Безусловно, используя и возможности правозащитных организаций", - отметил Путин.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20211223/putin-1765108534.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Доводить до конца" – Путин о расследованиях пыток в колониях "Доводить до конца" – Путин о расследованиях пыток в колониях 2021-12-23T14:12 true PT1M28S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), россия