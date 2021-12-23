https://ria.ru/20211223/pytki-1765109947.html
Путин призвал правозащитников к участию в расследовании пыток в колониях
Путин призвал правозащитников к участию в расследовании пыток в колониях - РИА Новости, 23.12.2021
Путин призвал правозащитников к участию в расследовании пыток в колониях
При расследовании пыток в системе ФСИН нужно использовать возможности правозащитных организаций, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T14:12
2021-12-23T14:12
2021-12-23T15:28
большая пресс-конференция владимира путина – 2021
владимир путин
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
россия
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. При расследовании пыток в системе ФСИН нужно использовать возможности правозащитных организаций, заявил президент РФ Владимир Путин.Во время итоговой пресс-конференции главе государства задали вопрос о пытках в системе ФСИН. Он ответил, что прежде всего при оценке ситуации нужно опираться на данные следствия, проблема есть, но нужно работать спокойно и опираться на добросовестное, полноценное расследование."Безусловно, используя и возможности правозащитных организаций", - отметил Путин.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20211223/putin-1765108534.html
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"Доводить до конца" – Путин о расследованиях пыток в колониях
"Доводить до конца" – Путин о расследованиях пыток в колониях
2021-12-23T14:12
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PT1M28S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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владимир путин, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), россия
14:12 23.12.2021 (обновлено: 15:28 23.12.2021)
Путин призвал правозащитников к участию в расследовании пыток в колониях
Путин призвал при расследовании пыток в колониях использовать возможности правозащитников