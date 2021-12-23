https://ria.ru/20211223/pytki-1765109012.html
Путин рассказал о расследовании пыток в колониях
Путин рассказал о расследовании пыток в колониях - РИА Новости, 23.12.2021
Путин рассказал о расследовании пыток в колониях
Следствие возбудило 17 уголовных дел, уволены десятки сотрудников, заявил президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции, комментируя... РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T14:08
2021-12-23T14:08
2021-12-23T16:47
большая пресс-конференция владимира путина – 2021
общество
владимир путин
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
иркутская область
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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Следствие возбудило 17 уголовных дел, уволены десятки сотрудников, заявил президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции, комментируя расследование пыток в учреждениях УФСИН по Иркутской области."Надо опираться на данные следствия: 17 уголовных дел возбуждено… там уже, по-моему, десятки уволенных. И по ним идут уголовные дела", - сказал Путин, комментируя расследование пыток в колонии и СИЗО в Иркутской области.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
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"Доводить до конца" – Путин о расследованиях пыток в колониях
"Доводить до конца" – Путин о расследованиях пыток в колониях
2021-12-23T14:08
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PT1M28S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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общество, владимир путин, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), иркутская область
14:08 23.12.2021 (обновлено: 16:47 23.12.2021)
Путин рассказал о расследовании пыток в колониях
Путин о расследовании пыток в колониях: возбуждено 17 уголовных дел