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Путин рассказал о расследовании пыток в колониях

Путин рассказал о расследовании пыток в колониях - РИА Новости, 23.12.2021

Путин рассказал о расследовании пыток в колониях

Следствие возбудило 17 уголовных дел, уволены десятки сотрудников, заявил президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции, комментируя... РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T14:08

2021-12-23T14:08

2021-12-23T16:47

большая пресс-конференция владимира путина – 2021

общество

владимир путин

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

иркутская область

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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Следствие возбудило 17 уголовных дел, уволены десятки сотрудников, заявил президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции, комментируя расследование пыток в учреждениях УФСИН по Иркутской области."Надо опираться на данные следствия: 17 уголовных дел возбуждено… там уже, по-моему, десятки уволенных. И по ним идут уголовные дела", - сказал Путин, комментируя расследование пыток в колонии и СИЗО в Иркутской области.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20211221/zakon-1764670001.html

иркутская область

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"Доводить до конца" – Путин о расследованиях пыток в колониях "Доводить до конца" – Путин о расследованиях пыток в колониях 2021-12-23T14:08 true PT1M28S

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общество, владимир путин, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), иркутская область