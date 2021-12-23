https://ria.ru/20211223/putin-1765167857.html
Путин ответил на вопрос о том, что на Украине все чаще звучит слово "война"
Путин ответил на вопрос о том, что на Украине все чаще звучит слово "война" - РИА Новости, 23.12.2021
Путин ответил на вопрос о том, что на Украине все чаще звучит слово "война"
Владимир Путин на большой пресс-конференции заявил о том, что создается впечатление о готовящейся новой военной операции на Украине. Он отметил, что все чаще звучит слово "война".
2021-12-23T16:11
2021-12-23T16:11
2021-12-23T16:11
украина
республика крым
владимир путин
большая пресс-конференция владимира путина – 2020
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Президент заявил, что Москва не может не реагировать на это и вынуждена постоянно думать о перспективах своей безопасности. Путин также напомнил, что Минские соглашения остаются единственной достойной основой деэскалации конфликта.
украина
республика крым
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Путин ответил на вопрос о том, что на Украине все чаще звучит слово "война"
Владимир Путин на большой пресс-конференции заявил о том, что создается впечатление о готовящейся новой военной операции на Украине. Он отметил, что все чаще звучит слово "война". Президент заявил, что Москва не может не реагировать на это и вынуждена постоянно думать о перспективах своей безопасности. Путин также напомнил, что Минские соглашения остаются единственной достойной основой деэскалации конфликта.
2021-12-23T16:11
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PT7M51S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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украина, республика крым, владимир путин, большая пресс-конференция владимира путина – 2020 , видео
Путин ответил на вопрос о том, что на Украине все чаще звучит слово "война"
Владимир Путин на большой пресс-конференции заявил о том, что создается впечатление о готовящейся новой военной операции на Украине. Он отметил, что все чаще звучит слово "война".
2021-12-23T16:11
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PT7M51S
Путин ответил на вопрос о том, что на Украине все чаще звучит слово "война"
Владимир Путин на большой пресс-конференции заявил о том, что создается впечатление о готовящейся новой военной операции на Украине. Он отметил, что все чаще звучит слово "война".