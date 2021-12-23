https://ria.ru/20211223/putin-1765167857.html

Путин ответил на вопрос о том, что на Украине все чаще звучит слово "война"

Путин ответил на вопрос о том, что на Украине все чаще звучит слово "война" - РИА Новости, 23.12.2021

Путин ответил на вопрос о том, что на Украине все чаще звучит слово "война"

Владимир Путин на большой пресс-конференции заявил о том, что создается впечатление о готовящейся новой военной операции на Украине. Он отметил, что все чаще звучит слово "война".

2021-12-23T16:11

2021-12-23T16:11

2021-12-23T16:11

украина

республика крым

владимир путин

большая пресс-конференция владимира путина – 2020

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Президент заявил, что Москва не может не реагировать на это и вынуждена постоянно думать о перспективах своей безопасности. Путин также напомнил, что Минские соглашения остаются единственной достойной основой деэскалации конфликта.

украина

республика крым

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Путин ответил на вопрос о том, что на Украине все чаще звучит слово "война" Владимир Путин на большой пресс-конференции заявил о том, что создается впечатление о готовящейся новой военной операции на Украине. Он отметил, что все чаще звучит слово "война". Президент заявил, что Москва не может не реагировать на это и вынуждена постоянно думать о перспективах своей безопасности. Путин также напомнил, что Минские соглашения остаются единственной достойной основой деэскалации конфликта. 2021-12-23T16:11 true PT7M51S

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