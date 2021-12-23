https://ria.ru/20211223/putin-1765160362.html
Угроза — Запад: британцы поддержали требование Путина о гарантиях безопасности для России
Британцы согласились с требованием Путина гарантировать безопасность России - РИА Новости, 23.12.2021
Угроза — Запад: британцы поддержали требование Путина о гарантиях безопасности для России
Подписчики страницы Sky News в фейсбуке и твиттере назвали логичными требования Владимира Путина к США и НАТО о гарантиях безопасности. РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T15:47
2021-12-23T15:47
2021-12-23T21:45
большая пресс-конференция владимира путина – 2021
украина
сша
великобритания
владимир путин
нато
россия
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Подписчики страницы Sky News в фейсбуке и твиттере назвали логичными требования Владимира Путина к США и НАТО о гарантиях безопасности.На большой пресс-конференции журналистка Sky News спросила президента о "возможности нападения" России на Украину. В ответ он заявил, что Москва никому не угрожает — в отличие от стран Запада. Путин напомнил о продолжающемся расширении НАТО на восток, к российским рубежам, и призвал гарантировать "безусловную" безопасность для страны."Россия не собирается ставить свои ракеты на крыльцо США, в то время как страны НАТО намерены располагать ракеты в нескольких минутах от Кремля", — написал whitehallgate1.Читатель john44023 обратил внимание, что Запад требует от России гарантий, при этом сам их не дает."Единственная угроза войны исходит от Запада — Британии, США, Украины, Германии", — добавил Freespeechmarty.Он подчеркнул, что Россия лишь хочет жить в мире, и поддержал Москву.Sailor7771, в свою очередь, поинтересовался, когда в последний раз лидер какой-либо западной страны общался с критически настроенными журналистами."Байден игнорирует репортеров каждый день", — добавил он."Логично", — написал Alan Drabble.Peter Svensson заявил, что России нужно, чтобы Украина не вступила в НАТО."Так что разрядить ситуацию должны только западные лидеры", — пояснил он."Путин прав. Россия не хочет войны, это НАТО и западные лидеры хотят воевать", — прокомментировал Christopher Rose.Lin Cassidy согласилась с российским президентом и указала на то, что Вашингтон стремится разместить вооруженные силы у границ России."Россия должна ввести войска в Мексику! Посмотрите, как им это понравится!" — добавила она."Нужны массовые дипломатические усилия и гарантии с обеих сторон", — считает Phil Jones.Во время переговоров с президентом США Джо Байденом Путин подчеркнул, что расширение блока на восток и размещение на Украине наступательных вооружений — это красные линии для Москвы. Через десять дней после видеовстречи российский МИД опубликовал проекты договора с США и соглашения с НАТО о гарантиях безопасности. Документы уже передали Вашингтону и его союзникам. В одном из пунктов проекта Москва предлагает, чтобы альянс предоставил гарантии, исключающие дальнейшее продвижение НАТО в восточном направлении и на украинскую территорию в частности.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20211223/traditsii-1765129892.html
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украина, сша, великобритания, владимир путин, нато, россия
15:47 23.12.2021 (обновлено: 21:45 23.12.2021)
Британцы согласились с требованием Путина гарантировать безопасность России
Читатели Sky News поддержали требование Путина к Западу о гарантиях безопасности для России
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости.
Подписчики страницы Sky News в фейсбуке
и твиттере
назвали логичными требования Владимира Путина
к США и НАТО о гарантиях безопасности.
На большой пресс-конференции журналистка Sky News спросила президента о "возможности нападения" России
на Украину
. В ответ он заявил, что Москва никому не угрожает — в отличие от стран Запада. Путин напомнил о продолжающемся расширении НАТО
на восток, к российским рубежам, и призвал гарантировать "безусловную" безопасность для страны.
"Россия не собирается ставить свои ракеты на крыльцо США
, в то время как страны НАТО намерены располагать ракеты в нескольких минутах от Кремля", — написал whitehallgate1.
Читатель john44023 обратил внимание, что Запад требует от России гарантий, при этом сам их не дает.
"Единственная угроза войны исходит от Запада — Британии, США, Украины, Германии", — добавил Freespeechmarty.
Он подчеркнул, что Россия лишь хочет жить в мире, и поддержал Москву.
Sailor7771, в свою очередь, поинтересовался, когда в последний раз лидер какой-либо западной страны общался с критически настроенными журналистами.
"Байден игнорирует репортеров каждый день", — добавил он.
"Логично", — написал Alan Drabble.
Peter Svensson заявил, что России нужно, чтобы Украина не вступила в НАТО.
"Так что разрядить ситуацию должны только западные лидеры", — пояснил он.
"Путин прав. Россия не хочет войны, это НАТО и западные лидеры хотят воевать", — прокомментировал Christopher Rose.
Lin Cassidy согласилась с российским президентом и указала на то, что Вашингтон стремится разместить вооруженные силы у границ России.
"Россия должна ввести войска в Мексику
! Посмотрите, как им это понравится!" — добавила она.
"Нужны массовые дипломатические усилия и гарантии с обеих сторон", — считает Phil Jones.
Во время переговоров с президентом США Джо Байденом Путин подчеркнул, что расширение блока на восток и размещение на Украине наступательных вооружений — это красные линии для Москвы. Через десять дней после видеовстречи российский МИД опубликовал проекты договора с США и соглашения с НАТО о гарантиях безопасности. Документы уже передали Вашингтону
и его союзникам. В одном из пунктов проекта Москва
предлагает, чтобы альянс предоставил гарантии, исключающие дальнейшее продвижение НАТО в восточном направлении и на украинскую территорию в частности.