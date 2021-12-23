https://ria.ru/20211223/putin-1765111865.html

Путин за два часа пресс-конференции ответил на 22 вопроса

Путин за два часа пресс-конференции ответил на 22 вопроса - РИА Новости, 23.12.2021

Путин за два часа пресс-конференции ответил на 22 вопроса

Президент России Владимир Путин за два часа большой пресс-конференции ответил на 22 вопроса, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T14:17

2021-12-23T14:17

2021-12-23T14:17

большая пресс-конференция владимира путина – 2021

политика

владимир путин

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин за два часа большой пресс-конференции ответил на 22 вопроса, передает корреспондент РИА Новости.Общение президента с журналистами началось в 12.12 мск. Это 17-я ежегодная пресс-конференция Путина за время руководства страной.Вопросы удалось задать восьми журналистам российских федеральных СМИ, четырём представителям региональных СМИ, трём сотрудникам зарубежных изданий и двум блогерам.Рекордным по продолжительности пока остается мероприятие 2008 года, которое продлилось 4 часа 40 минут. в Прошлом году президент отвечал на вопросы 4 часа 29 минут, ответил на 60 вопросов.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20211223/press-konferentsiya-1764858188.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, владимир путин